Rio Grande do Sul Com sete confirmações em um dia, o número de mortes por coronavírus salta para 58 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Conserto de respiradores artificiais no RS. Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini A taxa de letalidade no RS é de 3,8%. Os casos já somam 1.529. (Foto: Reprodução) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, nessa quinta-feira (30), sete novos óbitos causados pelo coronavírus no Estado. O número total de mortes saltou de 51 para 58. Os casos da Covid-19 diagnosticados no território gaúcho já chegam a 1.529, distribuídos em 142 municípios.

Os últimos óbitos registrados aconteceram nos municípios de Santo Ângelo (homem, 39 anos), Quaraí (mulher, 93), Estrela (homem, 76), Lajeado (mulher, 88), Porto Alegre (homem, 76), Bento Gonçalves (homem, 73) e Monte Belo do Sul (mulher, 52).

A taxa de letalidade no RS é de 3,8%.

Foram contabilizados 89 novos casos nos municípios de Alvorada (1); Bento Gonçalves (6), Canoas (4), Carazinho (1), Erechim (2), Esteio (2), Estrela (6), Farroupilha (1), Garibaldi (3), Gravataí (1), Lajeado (17), Maratá (1), Passo Fundo (24), Pelotas (2), Porto Alegre (4), Quaraí (1), Rio Grande (1), Saldanha Marinho (1), São Sebastião do Caí (2), Sapucaia do Sul (1), Tapejara (4), Taquari (1), Teutônia (2) e Venâncio Aires (1).

Prevenção em lares de idosos

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) está produzindo uma nova portaria que regulará ações de prevenção e combate à Covid-19 nas instituições de longa permanência de idosos (ILPIs). De acordo com a secretária Arita Bergmann, além dos residentes dessas instituições fazerem parte do grupo de risco para o vírus, os funcionários costumam trabalhar em mais de um local, aumentando a probabilidade de contágio nessa população.

Arita e diretores da SES conversaram com representantes do setor, incluindo sindicatos e proprietários de lares, para ouvir sugestões para a redação do documento. Assim como foi estabelecido pela portaria que define ações de prevenção nas indústrias, cada lar de idosos deverá ter seu próprio plano de contingência para combater possíveis surtos da doença em tempo oportuno e “acima de tudo, proteger vidas”, frisou a secretária.

Entre as decisões que a nova portaria trará, está o afastamento imediato de funcionários com sintomas compatíveis com a Covid-19 e inclusão desses profissionais no grupo de quem pode fazer os exames RT-PCR (de biologia molecular, para um diagnóstico mais rápido e preciso), além de medidas básicas de higiene e distanciamento social.

A portaria ainda irá prever a vinculação das ações nessas instituições às bandeiras (amarela, laranja, vermelha ou preta) do distanciamento social controlado, anunciado pelo governador Eduardo Leite.

