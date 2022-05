Uma intensa massa de ar polar atinge as regiões Sul, Sudoeste e Centro-Oeste do País. (Foto: Reprodução de TV)

O Distrito Federal registrou nesta quinta-feira (19) a temperatura mais baixa da sua história. Os termômetros marcaram 1,4ºC na estação meteorológica do Gama, diante do avanço de uma intensa massa de ar polar que atinge as regiões Sul, Sudoeste e Centro-Oeste do Brasil.