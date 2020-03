Inter Com time misto em campo, Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no Beira-Rio pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Partida ocorre no estádio Beira-Rio Foto: Twitter/Internacional Partida ocorre no estádio Beira-Rio. (Foto: Twitter/Internacional) Foto: Twitter/Internacional

Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (08), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo pela segunda rodada do returno do Campeonato Gaúcho. Será o encontro de duas equipes embaladas pelos resultados no meio de semana, nas copas.

Enquanto o Colorado bateu a Universidade Católica por 3 a 0 na estreia na fase de grupos da Libertadores, o Xavante conquistou uma inédita classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Manaus por 1 a 0, no Bento Freitas.

Escalações

Inter

Danilo Fernandes, Rodrigo Moledo, Bruno Fuchs, Natanael, Rodrigo Lindoso, Saravia, Patrick, Nonato, Guilherme Pato, D’Alessandro e Gustavo . Técnico: Eduardo Coudet.

Brasil de Pelotas

Matheus Nogueira; Ednei, Lázaro, Heverton, Leandro Leite, Revson, Matheus Mendes, Gegê; Gabriel Poveda, Jarro e Wesley. Técnico: Gustavo Papa.

Acompanhe a partida pela Rádio Grenal.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter

Deixe seu comentário