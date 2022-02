Inter Inter joga com time reserva e empata em 0 a 0 com o São Luiz pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Na noite desta quarta-feira (2), o Inter entrou em campo novamente para disputar a terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, a equipe visitou o São Luiz, em Ijuí, e encontrou mais dificuldades do que o esperado. Assim, o duelo entre os clubes terminou com o empate em zero a zero.

No primeiro tempo, o São Luiz foi quem criou a melhor chances nos lances iniciais. Aos quatro minutos, Ariel recebeu passe, girou bonito e finalizou para boa defesa de Keiller. Na resposta, o Colorado quase marcou com o zagueiro Kaique Rocha, que aproveitou cruzamento dentro da área e mandou perto da trave.

Após chegar com perigo, o Inter passou a buscar o gol. Aos 18 minutos, Paulo Victor foi lançado pelo lado do campo e passou para Maurício, que chegou batendo, mas mandou por cima. Aos 26, o time da casa respondeu. Após cobrança de falta de Jean Dias, Keiller fez grande defesa. Aos 32, Cadorini tentou para o Colorado, mas viu a bola ser afastada em cima da linha.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, o São Luiz voltou ainda mais defensivo e pouco cedeu espaços ao Colorado. Com pouca criatividade, o time da Série A até chegou com perigo em dado momento. Aos 12 minutos, Maurício recebeu passe de Paulo Victor e mandou uma bomba para grande defesa de Renan Rocha, que evitou o pior.

Mesmo em busca da vitória, o Inter pouco levou perigo à meta adversária. Com ritmo muito lento, a equipe ainda levou alguns sustos no campo de defesa, mas nada que tirasse o zero do placar. Com o resultado, o Colorado segue na liderança do Campeonato Gaúcho, com sete pontos.

Ficha técnica

Inter

Keiller; Heitor, Mercado, Kaíque Rocha e Paulo Victor; Johnny, Rodrigo Lindoso (Gustavo Maia), Caio Vidal, Mauricio (Lucas Ramos) e D’Alessandro (Matheus Dias); Matheus Cadorini (Nicolas). Técnico: Alexander Medina.

São Luiz

Renan Rocha; Lucas Carvalho (Mizael), João Marcus (Milanez), Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis (Prill), Paulinho Santos (Germano) e João Vieira; Jean Dias, Juba (Paulinho Simionato) e Ariel. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Arbitragem

Anderson Daronco, auxiliado por Gustavo Marin Schier e Conrado Bittencourt Berger.

