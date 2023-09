Expointer Com totens especiais, Claro garante conectividade na 46ª Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empresa está com equipamentos instalados na Casa da Rede Pampa Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atuando nos segmentos de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura, a Claro está na 46ª Expointer com totens especiais de conectividade, garantindo energia, sinal e internet para quem visita a Feira. A empresa, fundada no Rio Grande do Sul, leva conexão a todas as regiões do estado e permite que o agronegócio gaúcho se beneficie das melhores tecnologias disponíveis.



Parceira da Rede Pampa, a empresa fornece o sinal e rede utilizadas nas produções e transmissões da emissora tanto em Porto Alegre quanto em Esteio, durante a Expointer. Juntas, as marcas promoveram um almoço na Casa da Pampa nesta sexta-feira (01) para celebrar mais uma edição do grande evento e também as conquistas recentes em conectividade no campo.

“Com muito trabalho, nos tornamos líderes em 5g, em velocidade, em participação e em TV no Rio Grande do Sul. Atuamos junto com a Embratel para garantir que o produtor tenha nosso amparo em todas as etapas da produção, muito além da disponibilização de uma antena com sinal”, explica Marcelo Reppeto, diretor regional da Claro.



A operadora busca proporcionar ao produtor a experiência da Fazenda Conectada, onde tudo é monitorado em tempo real e transformado em dados que podem embasar as decisões estratégicas do negócio. “Com a Claro, dá para ter todos os processos conectados a partir daquilo que chamamos de Internet das Coisas. É possível monitorar a umidade, a pulverização, a irrigação, os silos de armazenagem…”, conta o diretor.



O objetivo da empresa é estar em cada vez mais áreas do estado, fazendo-se presente na rotina de quem vive o agronegócio e levando todas as facilidades que a conexão digital oferece para aqueles que alavancam a economia do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/com-totens-especiais-claro-garante-conectividade-na-46a-expointer/

Com totens especiais, Claro garante conectividade na 46ª Expointer

2023-09-01