Rio Grande do Sul Com transmissão ao vivo, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta na Argentina neste domingo

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Programa inclui composições do brasileiro Villa-Lobos e do russo Rachmaninoff. (Foto: Vitória Proença/Ospa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez em 72 anos de atividades, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) se apresenta com formação completa na capital argentina Buenos Aires. O concerto está marcado para as 17h deste domingo (10) no famoso Teatro Colón, com transmissão ao vivo nas redes sociais, na plataforma de vídeos Youtube e no site oficial ospa.org.br.

No programa – sob regência do maestro e diretor artístico Evandro Matté – estão previstas três composições de autores diferentes: “Mba’epu Porã”, do brasileiro Arthur Barbosa (integrante da Ospa), “Choro nº 6”, do também brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), e “Rapsódia Sobre Um Tema de Paganini”, do russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943).

Atração adicional

O pianista brasileiro Fabio Martino, 34 anos, atuará como solista convidado, repetindo com a orquestra gaúcha uma parceria já experimentada em 2016.

Nascido em São Paulo, radicado na Alemanha e de renome internacional, ele começou a estudar o instrumento aos 5 anos e com apenas 12 venceu o concurso da Fundação Magda Tagliaferro, concorrendo com instrumentistas bem mais velhos.

Comparado a mestres como Nelson Freire, Martha Argerich, Claudio Arrau, Sviatoslav Richter e Vladimir Horowitz, ele também chamou a atenção ao ser o único brasileiro vencedor da edição 2010 do Concurso Internacional de Piano do BNDES, o mais importante da América Latina, em 2010.

Sua trajetória inclui um CD com a Filarmônica de Stuttgart (Alemanha) e três discos solo, elogiados por críticos e revistas especializadas. O mais recente, “Latin Soul”, chegou a alcançar o segundo lugar entre os álbuns mais procurados de música erudita no serviço digital “i-Tunes”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul