Com três novas unidades, Sicoob Credicapital amplia sua rede de atendimento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Sicoob concluirá 2022 com mais seis novas lojas. (Foto: Divulgação/ Sicoob)

O Sicoob Credicapital tem ampliado, cada vez mais, a sua rede de atendimento para várias regiões da capital gaúcha. Nesta quarta-feira (15), a cooperativa vai inaugurar mais uma agência. Nessa última terça-feira (14), foram abertos mais dois empreendimentos, contabilizando seis novas unidades, somente este ano.

Os novos pontos de atendimento, duas agências e um escritório de negócios, estão localizados na Av. Azenha (Zona Sul), Av. Sertório (Zona Norte) e Av. Getúlio Vargas (Centro-sul). Todos os espaços foram pensados para oferecer conforto e comodidade aos cooperados e fazer com que se sintam em casa.

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Junior, a implantação dos pontos de atendimento demonstra a consolidação da atuação da cooperativa na cidade. “Chegamos a oito unidades em Porto Alegre e vamos poder atender cada vez mais pessoas. Isso só reforça que o cooperativismo financeiro deixou de ser coisa de cidade pequena e está conquistando espaço nas grandes cidades”.

Além disso, ele destaca que para 2022, os cooperados da capital gaúcha podem esperar mais agências da cooperativa na cidade. “Nossa expectativa para o próximo ano é inaugurar outros 12 pontos de atendimento em Porto Alegre”.

Já Charles Khral, gerente regional do Sicoob Credicapital, conta que os cooperados podem esperar da cooperativa o melhor atendimento possível. “Um tratamento próximo, com muito respeito e transparência. Nossa equipe está preparada para oferecer isso a todos”.

Sicoob Credicapital

Com 20 anos de atuação, a cooperativa tem sede em Cascavel (PR) e atualmente possui mais de 35 agências, que estão localizadas em 22 municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e em São Paulo. Tem mais de 45 mil cooperados, mais de R$ 1 bilhão de ativos administrados e é considerada a 30ª maior cooperativa do Sistema Sicoob.

