Esporte Com visita em treino, Seleção Brasileira de Futebol fecha preparação para amistoso contra Gana

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Foto: CBF TV/Reprodução

A seleção brasileira encerrou nessa quinta-feira (22) a preparação para o amistoso contra Gana, em Le Havre, na França. O técnico Tite levará a campo uma escalação inédita, com Éder Militão na lateral direita e um quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

O duelo entre Brasil e Gana acontece às 15h30 (de Brasília) desta sexta-feira (23), no Estádio Océane.

A última atividade antes da partida teve a presença de Odair Hellmann, técnico que comandou Internacional e Fluminense e está desempregado desde que deixou o Al-Wasl, de Dubai, em junho. Ele também foi auxiliar da Seleção na conquista do ouro olímpico no Rio, em 2016, ao lado de atletas que estão no grupo de Tite atualmente, como Neymar e Marquinhos.

O treino dessa quinta foi fechado à imprensa na maior parte do tempo. Diferentemente do que fez nos dias anteriores, Tite permitiu que os jornalistas acompanhassem apenas o aquecimento dos atletas. O técnico informou que faria trabalhos de movimentação ofensiva e defensiva, além de ensaiar o posicionamento em lances de bola parada.

Porém, não há dúvidas quanto a escalação, confirmada pelo próprio treinador em entrevista na quarta-feira.

O Brasil vai a campo contra Gana com: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison.

Com a bola, o time se postará num 3-2-5. Já na fase defensiva, a Seleção se fecha no 4-4-2.

Essa não é a primeira vez que Tite recorre a Lucas Paquetá um pouco mais recuado, como um segundo volante. Formação parecida foi utilizada na goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai, em fevereiro. Porém, na ocasião, Fabinho jogou no lugar de Casemiro, Coutinho fez o papel que dessa vez será de Neymar, e Matheus Cunha atuou como referência no ataque.

Militão também já foi testado em outras oportunidades como lateral, inclusive no segundo tempo do último amistoso, contra o Japão, em junho.

Pelo segundo dia consecutivo, Bruno Guimarães não participou do treino. Ele queixou-se de dores depois do treino de terça e, após realizar exames, teve constatado um edema muscular na coxa esquerda. O jogador segue em tratamento e está fora do amistoso contra Gana.

Depois de enfrentar Gana, o Brasil volta a campo na terça-feira (27), contra a Tunísia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os tunisianos estão no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de França, Austrália e Dinamarca.

Gana, por sua vez, está no Grupo H – com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul – e pode vir a ser adversário do Brasil, que faz parte do Grupo G. Os primeiros colocados de cada chave se cruzam nas oitavas de final.

