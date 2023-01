Política Comandante-geral da Polícia Militar fica ferido durante atos promovidos por terroristas em Brasília

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto, ficou ferido em atos terroristas em Brasília. (Foto: Reprodução)

O comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, ficou ferido durante os atos promovidos por bolsonaristas terroristas no centro de Brasília. Neste domingo (8), vândalos invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a corporação, o coronel foi ferido na altura do supercílio durante a desocupação de bolsonaristas terroristas dos monumentos em Brasília. A Polícia Militar, no entanto, não informou se o policial precisou ser levado ao hospital.

Além do comandante-geral, outros militares foram agredidos durante os atos antidemocráticos. Um policial da cavalaria foi agredido com paus pelos terroristas.

Violência

Os bolsonaristas radicais entraram em confronto com a PM na Esplanada dos Ministérios e conseguiram invadir os monumentos em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d’água do Congresso

Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Os bolsonaristas radicais alcançaram o Salão Verde da Câmara dos Deputados, área que dá acesso ao plenário da Casa.

Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os participantes do ato antidemocrático.

PM seguiu orientação

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que a responsabilidade por eventuais falhas de planejamento nas ações de proteção à Praça dos Três Poderes é de exclusividade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que tinha à frente o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Diante da repercussão dos ataques deste domingo, o secretário foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha.

Perguntada sobre como avalia a imagem de policiais facilitando a passagem de manifestantes, a assessoria informou que tudo será apurado pela corregedoria e pela Diretoria de Correição e Controle.

Sobre o efetivo insuficiente, que resultou na invasão das sedes dos Três Poderes, a assessoria disse que todas as ações da PMDF têm, por base, orientações que são determinadas pelas autoridades de segurança do Governo do Distrito Federal.

“A PM só pode executar ações quando determinado pela Secretaria de Segurança. Todo planejamento tem por base o que é determinado pela Secretaria”, informou a assessoria.

