Rio Grande do Sul Comando Militar do Sul inicia deslocamento estratégico para participar da Operação Atlas 2025

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os comboios partiram de Cruz Alta e Curitiba (PR) em direção a Boa Vista (RR), em um deslocamento terrestre de mais de 6.700 km. Foto: Divulgação Os comboios partiram de Cruz Alta e Curitiba (PR) em direção a Boa Vista (RR), em um deslocamento terrestre de mais de 6.700 km. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comando Militar do Sul iniciou, na sexta-feira (1º), o deslocamento estratégico de tropas e viaturas rumo à Região Amazônica, para participar da Operação Atlas, sob coordenação do Ministério da Defesa. O exercício envolverá ações conjuntas do Exército, da Marinha e da Força Aérea, com desdobramentos no Estado de Roraima, no extremo Norte do País.

Segundo o Comando, “mais do que um treinamento de guerra, a Operação Atlas é uma demonstração de prontidão e compromisso com a defesa da Amazônia, região do nosso Brasil que abriga a maior reserva de água doce do mundo, uma biodiversidade sem igual, minerais raros e uma posição estratégica no tabuleiro geopolítico mundial”.

Os comboios partiram de Cruz Alta e Curitiba (PR) em direção a Boa Vista (RR), em um deslocamento terrestre de mais de 6.700 km. Para se ter uma ideia, essa distância é equivalente a sair de Lisboa (Portugal) e ir até Moscou (Rússia) — atravessando praticamente toda a Europa de Oeste a Leste.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comando-militar-do-sul-inicia-deslocamento-estrategico-para-participar-da-operacao-atlas-2025/

Comando Militar do Sul inicia deslocamento estratégico para participar da Operação Atlas 2025

2025-08-02