Saúde Combate à dengue em São Leopoldo: Vigilância em Saúde intensifica fiscalização em casas com piscinas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Quando não há o devido tratamento da água, os locais se tornam locais propícios para a proliferação dos mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. (Foto: Reprodução)

A prefeitura de São Leopoldo (Vale do Sinos) vai intensificar fiscalização em casas com piscinas como mais uma forma de combate à dengue. A secretária da Saúde do município, Andréia Nunes, reuniu na última terça-feira (30) representantes da Vigilância em Saúde para reforçar estratégias de fiscalização nas residências, em especial, as que possuem piscinas.

Isso porque, quando não há o devido tratamento da água, os locais se tornam locais propícios para a proliferação dos mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. “Percebemos um aumento das denúncias na Ouvidoria SUS relatando descaso de moradores que possuem piscinas. Orientamos nossos agentes de combate às endemias a visitar estes locais. O primeiro passo é orientação e notificação. Mas não estão descartadas medidas mais duras”, alertou a secretária.

A maioria dos casos é solucionada com contato telefônico ou notificação. Mas, em caso de reincidência, é possível a aplicação de multas. “Precisamos da colaboração da nossa população, não só com piscinas, mas com água parada também em pequenos recipientes como garrafas, pneus ou pote de água dos animais de estimação”, acrescentou.

São Leopoldo registrou 50 casos da doença somente em 2024. A maior parte deles no bairro Vicentina, onde a secretária Andréia planeja fazer ações educativas e de limpeza em parceria com outras secretarias. O último Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, o LIRA’a, que coletou amostras em residências de toda cidade, apontou alto risco para a doença em todos os bairros.

Eliminar criadouros

A ação mais importante feita pelos agentes e que deve ser repetida pela população é eliminar os criadouros. Ou seja, não permitir que haja água parada nos pátios ou até mesmo dentro de casa em vasos de plantas e potes de animais de estimação. “Quando os agentes vão nas casas, eles orientam moradores e eliminam mecanicamente os criadouros, que nada mais é do que virar recipientes com água”, reforçou Andréia.

Cuidado diário

Diariamente pontos estratégicos como borracharias, ferros-velhos, floriculturas e cemitérios são vistoriados por agentes. Nos locais onde há casos confirmados, ou até suspeitos, a Prefeitura realiza ações de orientação e eliminação mecânica de criadouros. A prática é chamada de Pesquisa Vetorial Especial (OVE), indicada pelo Ministério da Saúde como ação de bloqueio.

Denúncias

Moradores que tiverem denúncias de água parada devem contatar a Ouvidoria SUS pelo telefone 2200-0736, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Outra opção é o atendimento presencial no Centro Administrativo (avenida Dom João Becker, 754, Centro), das 9h às 14 horas.

Área interna

Cuidados dentro das casas e apartamentos:

– Tampe os tonéis e caixas d’água;

– Mantenha as calhas sempre limpas;

– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

– Mantenha lixeiras bem tampadas;

– Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

– Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais.

Área externa

Área externa de casas e condomínios:

– Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas;

– A água da piscina deve ser tratada o ano inteiro;

– Limpe ralos e canaletas externas;

– Atenção com bromélias, babosas e outras plantas que podem acumular água;

– Deixe lonas bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;

– Guarde os pneus em local coberto ou fure-os para que não acumulem água;

– Não deixe água da chuva acumulada em qualquer lugar.

