Últimas Combate à dengue: Secretaria da Saúde de Porto Alegre aplica inseticida em ruas do bairro Partenon nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Área apresenta um dos maiores índices de casos confirmados da doença na cidade. (Foto: Thiago Guimarães/PMC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nova operação contra o avanço do mosquito da dengue, técnicos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre aplicarão inseticida em trechos do bairro Partenon (Zona Leste) nesta terça-feira (12). A lista inclui as ruas Primeiro de Maio, Cosme e Damião, Artur Azevedo, Raul Pompéia, Gabriel Ramos Porto e Barão do Amazonas, onde o serviço será iniciado às 9h nas imediações do número 2.953.

O objetivo é diminuir a infestação de espécimes adultos do Aedes aegypti, cuja fêmea é transmissora da doença. A escolha da área não dá por acaso: trata-se de um dos perímetros de maior ocorrência de casos confirmados desde o início do ano. A pulverização é feita com base em avaliação técnica da Diretoria de Vigilância Sanitária (DVD) do órgão.

Responsável pela coordenação desse trabalho, a veterinária Gabriela Santiago explica as características do inseticida, que é diferente do produto utilizado no trabalho em anos anteriores, quando a aplicação deixava uma “bruma” no ar:

“O produto atual, preconizado pelo Ministério da Saúde e distribuído aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde, é invisível. Ele deixa um aroma mentolado no local da pulverização. “De acordo com a tecnologia do produto e do maquinário para a aplicação, o volume aplicado é menor e, além disso, as partículas têm um tamanho menor, se comparadas ao utilizado em anos anteriores, por esse motivo não enxergamos o produto”, enfatiza Gabriela.

A médica veterinária salienta, ainda, que aplicação de inseticida elimina os mosquitos adultos que estão voando no momento da aplicação, não elimina ovos e larvas. “Por isso, é importante a eliminação de criadouros, para que não tenhamos mais mosquitos adultos no local que transmitem a doença”, completa. A Secretaria Municipal de Saúde não realiza atividades de desinsetização ou de controle de mosquitos na cidade.

Principais sintomas

Febre alta (acima de 38ºC), acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos são sinais compatíveis com a dengue.

Nesse caso, a recomendação é de que seja procurado atendimento médico o mais rápido possível, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde e acompanhamento do quadro clínico, a fim de evitar o agravamento do quadro – especialmente após o fim do quadro febril.

A recomendação vale para todas as pessoas, mas especialmente para moradores ou trabalhadores de bairros com confirmação da doença. De acordo com dados da prefeitura, a capital gaúcha acumula quase 600 casos confirmados de dengue, número que será atualizado pelo boletim semanal da SMS nesta terça-feira (12).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/combate-a-dengue-prefeitura-de-porto-alegre-aplica-inseticida-em-ruas-do-bairro-partenon-nesta-terca/

Combate à dengue: Secretaria da Saúde de Porto Alegre aplica inseticida em ruas do bairro Partenon nesta terça-feira

2024-03-11