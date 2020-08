A partir dos 30 anos, a queda na produção de colágeno atinge homens e mulheres, em um ritmo de 1% de perda ao ano. Uma das consequências é a flacidez da pele, favorável ao aparecimento das celulites. Como se não bastasse o processo natural, as mudanças drásticas da rotina durante a quarentena acentuaram o problema, principalmente em quem ganhou peso e acúmulo de gordura.

“Muitos pacientes deixaram de se cuidar, de ter uma alimentação balanceada e de praticar atividade física”, diz o cirurgião Roberto Chacur, especialista no combate às celulites, citando três fatores que agravam o problema.

Membro da ASLMS (American Society for Laser Medicine and Surgery) e coordenador de estudo com quase 3.000 pacientes sobre bioplastia de glúteos, Chacur prepara workshop no final de agosto sobre técnicas avançadas de combate às celulites. Ele esclarece dúvidas e desfaz mitos sobre o problema.

Chás diuréticos

“Desaconselhamos essas práticas porque, apesar de diminuírem a retenção hídrica, eles podem alterar o perfil bioquímico do paciente, com um distúrbio hidroeletrolítico de potássio ou sódio, por exemplo”.

Prejuízos à saúde

“Nos casos mais graves, o aumento da tensão nas fibroses leva à inflamação, formação de nódulos e dor. O tratamento da celulite em graus avançados requer intervenção médica para estimular a produção de colágeno com preenchimento e romper manualmente as fibroses que tencionam o tecido. Alguns autores dividem as celulites em quatro graus. O primeiro é o mais leve, e o quarto é o mais aparente, que acompanha um quadro de desconforto local e alteração da cor. Neste último, não temos apenas uma alteração do aspecto visual, mas também da questão funcional da região”.

Roupas apertadas

“Roupa apertada atrapalha a circulação e o retorno venoso do corpo. Com isso, a circulação é prejudicada e o coração precisa fazer mais esforço para que o sangue volte dos membros inferiores. Sendo assim, ao usar roupas apertadas, criamos uma predisposição para que esse líquido fique nos membros inferiores, causando maior retenção hídrica e o aparecimento das celulites”.

Almofada nos tornozelos

“Ao deitar e elevar as pernas, teremos um efeito que muita gente busca nas drenagens linfáticas, por exemplo. A retenção hídrica que temos nessa região é filtrada e eliminada pela urina quando ficamos nessa posição. Isso ocorre porque os pés e tornozelos são as partes do corpo mais distantes do coração e que acumulam mais líquido. Ao dormir com uma almofada sob os tornozelos, não estamos tratando as celulites, mas auxiliando na diminuição hídrica do corpo.”

Agulha de ouro

“A maneira mais segura é apostar no Goldincision. Uma técnica minimamente invasiva, desenvolvida ao longo de 12 anos, para eliminar as celulites nas regiões dos glúteos e coxas, por exemplo. Realizado no próprio consultório, com anestesia local, o procedimento consiste em uma agulha de ouro inserida na região subcutânea que desloca as fibroses ao realizar movimentos paralelos à superfície da pele. Enquanto elimina os septos fibrosos que repuxam a pele para baixo, a região tratada recebe doses de preenchimento estimula

Gordura localizada e celulite

“São tratamentos diferentes, mas que muitas vezes se complementam. Quando tratamos a gordura localizada, melhoramos o aspecto da celulite. Isso acontece porque diminuímos o volume de gordura na região e, consequentemente, a pele mais fina aparenta menos furinhos. Quando tratamos especificamente as celulites, direcionamos para as retrações e os septos fibrosos. Por isso, tratar celulites envolve muito mais do que resolver apenas o problema de gordura localizada.”