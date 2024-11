Porto Alegre Começa a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Evento prossegue até o dia 20 de novembro, com intensa programação. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA)

Com 20 dias de intensa programação, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (1º) em seu tradicional ponto de encontro: a Praça da Alfândega (Centro Histórico) e arredores. O patrono desta edição é o escritor alegretense Sergio Faraco, 84 anos e que lançará o livro “Digno é o Cordeiro – Memória de Um Ano Sombrio”.

São 72 bancas – incluindo dez na área infantojuvenil – e mais de mil eventos culturais, todos com entrada franca. Na lista estão palestras, oficinas, contação de histórias e um dos momentos mais aguardados por autores, livreiros e leitores: as sessões de autógrafos. Outro atrativo tradicional são os balaios de publicações com desconto no preço.

Com o slogan “O tempo passeia por aqui”, a Feira é organizada pela Câmara Riograndense do Livro (CRL) em parceria com o segmento livreiro e empresas do setor, além do apoio de órgãos públicos e entidades culturais. Os detalhes podem ser conferidos no site feiradolivro-poa.com.br e também nas redes sociais.

Esta edição da Feira do Livro tem um significado adicional, ao também simbolizar a retomada do setor livreiro, duramente afetado pelas enchentes de maio no Estado. “Mais de 24 empresas entre livrarias, editoras, bibliotecas e distribuidoras tiveram danos materiais e perda de estoque, e muitos locais precisaram interromper suas operações por longo período”, ressalta a CRL.

Onde tudo acontece

As atividades da Feira são realizadas de forma simultânea na Praça da Alfândega e em espaços localizados no entorno. Confira, a seguir, suas respectivas localizações no mapa do evento.

– Praça de Autógrafos Gerdau: no meio da Praça da Alfândega.

– Espaço Jovem Banrisul: Praça da Alfândega (ao lado da Praça de Autógrafos).

– Aldeia das Histórias Sulgás: Praça da Alfândega, em frente ao Memorial do RS (antiga sede dos Correios).

– Território dos Parceiros Caixa: Praça da Alfândega, em frente ao Margs.

– Teatro Petrobras Carlos Urbim: avenida Sepúlveda, entre o Margs e o Memorial do RS.

– Casa de Cultura Mario Quintana: Rua dos Andradas nº 736, entre a João Manoel e a Bento Martins, com acesso tanto pela Rua da Praia quanto pela Sete de Setembro.

– Espaço Força e Luz: Rua dos Andradas nº 1.223 (em frente ao Edifício Santa Cruz, o mais alto da cidade).

– Auditório da Livraria Paulinas: Rua dos Andradas nº 1.212 (a poucos metros da rua General Câmara).

– Auditório do SindBancários: rua General Câmara nº 424.

– Biblioteca Pública do Estado: rua Riachuelo nº 1190, esquina com a General Câmara.

(Marcello Campos)

