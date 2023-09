Porto Alegre Começa a desmontagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Desmonte das estruturas deve se estender até 30 de setembro Foto: Cesar Lopes/PMPA Desmonte das estruturas deve se estender até 30 de setembro (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A desmontagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, começou na manhã desta quinta-feira (21). A expectativa é que o trabalho se encerre até as 23h do dia 30 de setembro.

Durante este processo, não será permitida a realização de eventos. No entanto, as equipes têm permissão para assar churrascos, com limite máximo de 20 pessoas, desde que a música esteja desligada devido à retomada das atividades normais do parque.

De acordo com o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) e o regulamento do evento, é obrigatório que os piqueteiros utilizem, durante a ação, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Para facilitar a desmontagem, os acampados têm autorização para utilizar um veículo de passeio credenciado e um caminhão por piquete. A energia elétrica será desligada gradualmente à medida que cada acampado devolver seu lote.

Doações

O Acampamento Farroupilha lançou campanhas para apoiar as famílias afetadas pelas enchentes que ocorreram durante o evento. A Casa do Gaúcho se tornou um ponto de coleta para doações às famílias atingidas e arrecadou mais de 6 toneladas de donativos, incluindo alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza, além de roupas, colchões, geladeira, chuveiros, ração e fogão.

Na quarta-feira, feriado de 20 de setembro, ocorreu a Cavalgada Solidária, com a participação de 300 tradicionalistas. A iniciativa teve apoio da prefeitura e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes.

Começa a desmontagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre

2023-09-21