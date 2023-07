Porto Alegre Começa a instalação da base fixa da Guarda Municipal na Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Contêiner entrará em operação nos próximos dias e será um reforço na segurança do parque Foto: Rodger Timm/PMPA Foto: Rodger Timm/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O contêiner que será a base permanente da Guarda Municipal no Parque Farroupilha, a Redenção, em Porto Alegre, está sendo instalado. O equipamento de 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura passa por ajustes antes de entrar em operação. Ele ficará localizado próximo ao Monumento do Expedicionário.

“A permanência da Guarda Municipal no parque é uma demanda antiga da população e foi tratada como prioridade nas discussões sobre o futuro da corporação junto aos frequentadores do parque e associações de moradores. Este é um reforço importante no monitoramento da Redenção”, afirma o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

A fabricação do contêiner não gerou custos à administração, pois foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança e duas empresas privadas. As imagens obtidas pelas 26 câmeras de monitoramento do Parque Farroupilha estarão à disposição da Guarda Municipal, em tempo real, no interior do contêiner.

“A estrutura foi pensada para atender todas as necessidades dos agentes. Esta base é a primeira de um amplo projeto que visa a reestruturação das unidades operacionais da segurança municipal”, explica a diretora de Planejamento e Políticas de Segurança Municipal, Gabriela Verissimo.

A nova base permanente da Redenção será entregue à população nas próximas semanas. Entre as principais novidades trazidas pelo contêiner está um observatório, instalado na parte superior, que será usado nos eventos realizados no parque; e um espaço dedicado ao abrigo dos equipamentos usados no dia-a-dia, como quadriciclos e bicicletas.

