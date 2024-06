Rio Grande do Sul Começa a reconstrução de trecho desmoronado pelas chuvas de maio na rodovia ERS-115, em Três Coroas

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Obra deve ser concluída em 30 dias, a um custo de R$ 2,91 milhões. (Foto: Divulgação/EGR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou nesta semana a reconstrução de um trecho de 100 metros que desmoronou no quilômetro 25 da ERS-115, em Três Coroas (Vale do Paranhana), devido às fortes chuvas de maio. Com previsão de encerramento em 30 dias, os trabalhos incluem aterro e instalação de novo talude (estrutura de contenção), ao mesmo tempo em que o tráfego de veículos prossegue em meia-pista no local.

O investimento é de R$ 2,91 milhões, com recursos provenientes da praça de pedágio. A partir da finalização dos serviços, o pavimento será recuperado e o fluxo retomado em sua normalidade na estrada, uma das principais ligações entre municípios da região e outras partes do Estado.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, explica que desde o início das chuvas a estatal tem trabalhado de maneira incansável para minimizar prejuízos, liberar estradas e recuperar trechos severamente atingidos:

“Nossa preocupação com a segurança dos usuários é constante e, por isso, estamos mobilizados para executar obras necessárias à retomada da circulação de veículos em segmentos estratégicos. Afinal, a população espera por respostas rápidas e assertivas”.

Em decorrência da presença de maquinário e trabalhadores na pista, é crucial que os condutores redobrem a atenção, inclusive para a sinalização por placas e orientações das equipes. A execução das obras pode ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia-pista e tráfego intercalado.

Vale do Taquari

A EGR também avança nas obras nas estradas do Vale do Taquari. Estão sendo executados trabalhos em duas rotatórias da RSC-453, com um aporte financeiro de R$ 6 milhões.

No quilômetro 23, em Cruzeiro do Sul, na interseção do acesso secundário ao município, junto à rua Frederico Germano Haenssgen, os serviços incluem a finalização da terraplanagem e do aterro do local, etapa que antecede o início da pavimentação da área com camadas de base.

Os serviços se encaminham para a etapa final no quilômetro 24, restando apenas o término dos trabalhos de drenagem, a colocação de placas e a pintura.

Ainda neste semestre, a estatal já havia finalizado obras em outras duas rotatórias na mesma estrada e liberou o segmento para o trânsito de veículos – uma no quilômetro 27 e outra no 29 da rodovia, ambas em Lajeado. Também implementou melhorias no quilômetro 80 da ERS-130, em Arroio do Meio.

Além das obras de construção das rotatórias da RSC-453, a EGR iniciou os levantamentos topográficos e batimetrias, importante etapa na definição da concepção da estrutura da nova ponte sobre o Rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio.

Em Muçum, a empresa homologou a empresa responsável pela reconstrução de 100 metros no quilômetro 88, que desmoronou por causa das enchentes; e retomou os trabalhos de construção de uma rotatória no quilômetro 83 da ERS-129. Já nos quilômetros 7 e 8 da RSC-453, em Venâncio Aires, estão sendo executados serviços de manutenção asfáltica.

Região Noroeste

Na terça-feira (11), começaram as obras no trevo da ERS-344 em Buriti, distrito de Santo Ângelo (Noroeste gaúcho). A rótula será remodelada, passando do padrão vazado (que permite a passagem de veículos sem diminuir a velocidade) para o fechado (por meio do qual o motorista é obrigado a reduzir a velocidade para fazer o contorno).

O objetivo é diminuir o número de acidentes no local. Para isso, também serão alargadas as pistas e readequados os canteiros. A conclusão do serviço deve demandar duas semanas, a um custo de R$ 1,7 milhão.

Diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino contextualiza: “O crescimento do município promoveu modificações na região, aumentando a demanda de tráfego e exigindo essa alteração na interseção”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comeca-a-reconstrucao-de-trecho-desmoronado-pelas-chuvas-de-maio-na-rodovia-ers-115-em-tres-coroas/

Começa a reconstrução de trecho desmoronado pelas chuvas de maio na rodovia ERS-115, em Três Coroas

2024-06-12