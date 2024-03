Porto Alegre Começa a segunda etapa do 30º festival “Porto Alegre em Cena”

Peça “O Avesso da Pele” é um dos destaques da programação. (Foto: Divulgação)

Com atrações variadas até o dia 24 de março, o 30º festival “Porto Alegre em Cena” começa nesta quarta-feira (13) em diferentes locais da capital gaúcha. São espetáculos nacionais e internacionais, oficinas culturais, mostra de filmes e programação paralela, além de homenagens ao ator gaúcho Zé da Terreira e ao dramaturgo paulista José Celso Martinez Correa, ambos falecidos no ano passado.

Os ingressos estão à venda no site guicheweb.com.br e também no saguão do prédio 15 do Campus da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), localizado na avenida Ipiranga nº 6.681 (bairros Jardim Botânico-Partenon). Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 19h. Essas e outras informações podem ser conferidas no site portoalegreemcena.com.

“O Circo Preto da República Bantu”

– 13 de março – 19h.

– 14 de março – 19h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 50 minutos.

– Classificação: 18 anos.

– Local: Teatro Oficina Olga Reverbel.

“Fronte[i]ra Fracas[s]o”

– 15 de março – 20h.

– 16 de março – 20h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 90 minutos.

– Classificação: 14 anos.

– Local: Teatro Renascença.

“Área Suspensa”

– 17 de março – 20h.

– Duração: 40 minutos.

– Classificação: livre.

– Local: Teatro Renascença.

“Un Buen Morir”

– 18 de março – 20h.

– 19 de março – 20h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 60 minutos.

– Classificação: 12 anos.

– Local: Teatro CHC Santa Casa.

“Brenda Lee e o Palácio das Princesas”

– 19 de março – 20h.

– 20 de março – 20h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 120 minutos.

– Classificação: 12 anos.

– Local: Theatro São Pedro.

“O Avesso da Pele”

– 20 de março – 20h (após o espetáculo, um debate com o autor Jeferson Tenório, a diretora e o elenco do espetáculo, sob mediação de Thiago Pirajira).

– 21 de março – 20h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 90 minutos.

– Classificação: 14 anos.

– Local: Salão de Atos da PUCRS.

“Txabeta”

– 23 de março – 19h.

– 24 de março – 19h (sessão com Libras e audiodescrição).

– Duração: 50 minutos.

– Classificação: 10 anos.

– Local: Teatro Oficina Olga Reverbel.

– Observação: a performance utiliza luz estroboscópica, que pode afetar indivíduos com epilepsia, por exemplo.

(Marcello Campos)

