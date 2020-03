Notícias Começa nesta quarta-feira a vacinação dos idosos contra a gripe em Porto Alegre. O governo gaúcho também busca parceria com farmácias para aplicação da dose

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Imunização prevê disponibilidade da dose em 76 endereços na Capital. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Após o anúncio de parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e três redes de farmácias particulares para vacinação dos idosos contra a gripe, o governo do Rio Grande do Sul também está oferecendo essa possibilidade às empresas do segmento. A medida consta na portaria nº 213/2020 da SES (Secretaria Estadual da Saúde), publicada pelo Executivo gaúcho em caráter excepcional para conter a pandemia de coronavírus.

As doses deverão ser distribuídas gratuitamente, apenas aos públicos-alvos prioritários da campanha nacional de imunização, que começou oficialmente nessa segunda-feira e prossegue até o dia 22 de maio. Em Porto Alegre, os profissionais da área da saúde compõem o primeiro segmento a receber a injeção. Não há necessidade de correria até os locais.

Para os indivíduos com idade a partir de 60 anos, o processo começa nesta quarta-feira, em 76 unidades da Palvel, Agafarma e São João da capital gaúcha. Os endereços serão divulgados no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

O objetivo da colaboração com o setor privado é evitar a ida das pessoas aos postos de saúde para a realização do procedimento. Afinal, a aglomeração de pessoas – sobretudo em ambientes fechados – é considerada um dos principais fatores de risco para o contágio pelo coronavírus.

O medicamento utilizado nesta edição da campanha tem por objetivo imunizar contra três cepas dos vírus Influenza (A H1N1, A H3N2 e linhagem B/Victoria). A vacina não protege contra o coronavírus, mas diminui o risco de infecção e complicações respiratórias, que muitas vezes podem se confundir com sintomas de infecção pelo Covid-19.

Continuidade

Outras duas fases de vacinação contra a gripe estão previstas pelo Ministério da Saúde, respectivamente com início em 16 de abril e 9 de maio, para diferentes grupos prioritários – todos eles contarão com o serviço até o dia 22 de maio, para todos os grupos. Na edição deste ano da campanha estão ampliados os segmentos-alvo, com a inclusão de adultos de 55 a 59 anos e de pessoas com deficiência.

A próxima etapa está marcada para 16 de abril, dirigida a indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), professores de escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em 9 de maio, começarão a ser imunizados os demais grupos de risco. São eles:

– Adultos entre 55 e 59 anos;

– Crianças de 6 meses a 6 anos;

– Gestantes;

– Puérperas (mães de recém-nascidos);

– Índios;

– Adolescentes e jovens até 21 anos cumprindo medida socioeducativa;

– Apenados e funcionários do sistema prisional;

– Pessoas com deficiência.

