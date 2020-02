Notícias Começa nesta segunda-feira uma obra inédita na avenida Protásio Alves, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Serviço abrange o reasfaltamento de todo o trecho entre a Antônio de Carvalho e a Manoel Elias. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Uma das mais importantes e movimentadas avenidas de Porto Alegre, a Protásio Alves passará por uma obra estrutural inédita a partir desta segunda-feira, com a recuperação asfáltica das duas pistas do trecho de 2 quilômetros entre a Antônio de Carvalho e a Manoel Elias. O serviço faz parte dos dois primeiros lotes do Programa de Requalificação Viária Estrutural da prefeitura e conta com um investimento de R$ 3,49 milhões, provenientes de financiamento do banco CAF (Corporação Andina de Fomento).

A requalificação estrutural é uma intervenção nas camadas mais profundas do pavimento, em locais com deficiência estrutural. São realizadas recomposições de toda a superfície do asfalto, restauração e criação de novas rampas de acessibilidade, colocação de placas de concreto em paradas de ônibus e melhorias nas redes de drenagem.

“Estamos avançando para melhorar a infraestrutura viária e entregar serviços mais eficientes aos cidadãos”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Os investimentos são possíveis agora graças à recuperação de crédito junto às instituições financeiras, após as reformas feitas nas finanças municipais. Serão investidos mais de R$ 116 milhões em recuperação de ruas, que estão com 85% da sua vida útil comprometida.”

Trânsito

Para realizar a obra, é necessário alterar a circulação de veículos, pois para que o piso de concreto, que é colocado em frente às paradas de ônibus, seque sem danificar, é preciso permanecer com o bloqueio por 30 dias. Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circualação), a interrupção será de uma faixa, em ambos os sentidos.

O começo será pela esquina da Protásio com a Manoel Elias. As obras serão realizadas no sentido Centro-Bairro, durante o horário da manhã. À tarde, será a vez da pista Bairro-Centro. Com o andamento dos trabalhos, poderá ser ampliado o período de serviços de acordo com o fluxo de veículos, sendo que a empresa executora possui licença para trabalhar nos fins de semana (8h às 18h).

A primeira etapa é a fresagem (remoção da camada asfáltica existente), depois ocorrem os serviços de aplicação da nova camada de asfalto e a recuperação do pavimento das baias de ônibus. A previsão de conclusão é cerca de 30 dias, com condições climáticas favoráveis.

“É a primeira vez que existe investimento em recuperação estrutural de pavimentos em Porto Alegre”, explica o titular da Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), Marcelo Gazen. “Nesta gestão, a Diretoria Geral de Conservação de Vias Urbanas (DGCVU) realizou um estudo que mostra que mais de 200 km de vias necessitam de intervenções mais profundas, devido a malha viária vencida e falta de investimento em saneamento.”

Detalhes

As obras dos lotes 1 e 2 do Programa de Requalificação Viária Estrutural da prefeitura foram iniciadas em no dia 9 de janeiro e têm duração prevista de um ano em sete importantes ruas e avenidas da Capital, com valor de R$ 23 milhões. No total, estão previstos R$ 116 milhões para os próximos 18 meses de investimento em 32 trechos de ruas (76 quilômetros).

Já estão em execução as intervenções em trechos das avenidas Bento Gonçalves e Nilo Peçanha. A prefeitura busca novas operações de crédito para outros lotes já programados. Conheça os dois primeiros lotes de vias que receberão intervenções:

– Lote 1 (investimento de R$ 11,82 milhões): avenidas Nilo Peçanha, Ipiranga (Centro-Bairro entre a Salvador França e estacionamento da PUCRS e Bairro-Centro entre João Pessoa e Borges de Medeiros), Antônio de Carvalho e Protásio Alves.

– Lote 2 (investimento R$ 12 milhões): avenida Bento Gonçalves (entre Cristiano Fischer e av. Antonio de Carvalho e entre Antonio de Carvalho e João de Oliveira Remião), estrada João de Oliveira Remião e rua Bernardino Silveira Amorim (entre a Assis Brasil e a Bernardino Pastoriza e desta última Pastoriza até a rua João F. Jardim).

(Marcello Campos)

