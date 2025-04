Brasil Começa o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

O Enem é uma das principais formas de ingresso no ensino superior no Brasil Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Começou nesta segunda-feira (14) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano.

O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante, com o login único do portal de serviços do governo federal, o Gov.br, até as 23h59min do dia 25 deste mês.

Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o estudante deve informar o número do seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e a data de nascimento. Os dados pessoais devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal.

O Enem é uma das principais formas de ingresso no ensino superior no Brasil. As provas do exame deste ano serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Quem pode pedir a isenção

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prevê a gratuidade para matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas em 2025 ou em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos – EJA); estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025); pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do governo federal) e participantes do programa Pé-de-Meia.

Justificativa de ausência

O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição do Enem do ano passado, mas não compareceu a um ou dois dias de provas na edição de 2024 e ainda quer participar da edição de 2025 gratuitamente terá que justificar a ausência.

De acordo com o edital, o prazo para fazer a justificativa é o mesmo do pedido de isenção da taxa de inscrição. A justificativa de ausência no Enem 2024 também é realizada na Página do Participante.

2025-04-14