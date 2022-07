Rio Grande do Sul Começa recuperação de trecho da ERS-446, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além de melhorias no pavimento, entre os km 10 e 14, ocorre a limpeza da estrada e dos dispositivos de drenagem Foto: Divulgação Além de melhorias no pavimento, entre os km 10 e 14, ocorre a limpeza da estrada e dos dispositivos de drenagem - Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão em andamento os serviços de recuperação de trechos críticos da ERS-446, na Serra Gaúcha. O trabalho ocorre no segmento entre São Vendelino e Carlos Barbosa. Até o término das obras, iniciadas em 4 de julho e previstas para se encerrarem em cerca de 30 dias, o trânsito seguirá o modelo siga e pare. As interrupções devem durar de 15 a 30 minutos.

Além das melhorias no pavimento, entre os quilômetros 10 e 14, ocorre a limpeza da estrada e dos dispositivos de drenagem. E serão removidas barreiras que caíram após chuvas que atingiram a região recentemente.

Por fim, deve ser renovada a sinalização da pista nos locais em que foram executadas as intervenções. Os trabalhos são realizados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, com investimento aproximado de R$ 7 milhões oriundos do Tesouro do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul