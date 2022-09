Rio Grande do Sul Começa recuperação de trecho da VRS-826, no Vale do Caí

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Será feito um aterro de rocha, com o objetivo de recuperar o terreno e evitar novas quedas de materiais Foto: Divulgação Daer Será feito um aterro de rocha, com o objetivo de recuperar o terreno e evitar novas quedas de materiais - Foto: Divulgação Daer Foto: Divulgação Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, começou serviços de recomposição de aterro na rodovia VRS-826, em Alto Feliz, no Vale do Caí. Máquinas, técnicos e operários já estão no km 4,6 para a primeira etapa das atividades.

A empresa contratada pelo Daer executará um aterro de rocha, com o objetivo de recuperar o terreno e evitar novas quedas de materiais, o que ocorre, principalmente, em períodos de chuvas intensas. A obra conta com R$ 1,67 milhão do Tesouro do Estado e fiscalização de técnicos do departamento.

O contrato prevê a conclusão dos serviços em três meses. Os trabalhos darão mais segurança a uma importante ligação entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha, que passa pelos municípios de Feliz, Alto Feliz e Farroupilha.

