Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Evento promove o debate de incentivo à adoção de práticas mais sustentáveis. Foto: Reprodução/Instagram Evento promove o debate de incentivo à adoção de práticas mais sustentáveis. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Uma semana com 123 atividades gratuitas para promover o debate de incentivo à adoção de práticas mais sustentáveis é o objetivo da Semana Lixo Zero Porto Alegre. Promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil entre 23 de outubro e 1° de novembro, o evento tem o apoio do governo do Estado.

Em função da pandemia, a maior parte das ações da semana serão realizadas de forma virtual. Ocorrerão palestras, rodas de conversas, lives e oficinas. Algumas ações presenciais também estão previstas. A programação completa está no site www.coletivolixozerors.com.

Além de Porto Alegre, as cidades de Canoas, Caxias do Sul, Charqueadas, Estrela, Lajeado, Gramado, Horizontina, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santa Maria, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Santiago e Taquara terão atividades simultâneas da Semana.

