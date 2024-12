Brasil Começam as apostas exclusivas para a Mega da Virada; prêmio está estimado em R$ 600 milhões

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram nesta quarta-feira (18). Ou seja, a partir de agora, todos os jogos da Mega-Sena passam a valer para a edição de fim ano da loteria, que deve pagar o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

O prêmio principal do concurso não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números.

As apostas podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro nas lotéricas ou pela internet. O sorteio será realizado às 20h do último dia do ano.

