Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Enem dos Concursos

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas)

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o chamado Enem dos Concursos, começaram nesta quarta-feira (2) e prosseguem até as 23h59min do dia 20 deste mês.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso.

Ao se inscrever, os interessados precisam escolher apenas um dos nove blocos temáticos; optar pelos diferentes cargos e especialidades, entre as opções ofertadas dentro do mesmo bloco temático; indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos, como foi no CNU 2024; e indicar a cidade de realização das provas.

O candidato pode escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único bloco temático. Como parte do processo de inscrição, o candidato deve ainda preencher um questionário socioeconômico. No entanto, o edital único do CNU 2025 explica que as informações não serão usadas como critério de classificação ou eliminação no certame.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição única é de R$ 70 para todos os 3.652 cargos de nível superior e médio. A Guia de Recolhimento da União deverá ser paga até 21 de julho, por meio de Pix, com a leitura do QR Code disponível no próprio documento.

Há ainda as opções de pagamento on-line pela plataforma PagTesouro, gerida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nessa ferramenta digital, os pagamentos podem ser feitos por meio de Pix, boleto bancário, cartão de crédito ou saldo em carteira digital. Outra forma é presencialmente, em qualquer agência bancária, casa lotérica e unidades dos Correios. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento até a data do vencimento.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. A prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro. Ao todo, o CNU 2025 vai selecionar 3.652 candidatos para 32 órgãos da administração pública federal.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Enem dos Concursos

