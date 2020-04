Porto Alegre Começam as instalações das novas placas de rua da Capital

24 de abril de 2020

Prefeito acompanhou a instalação do primeiro conjunto de placas nesta sexta-feira. (Foto: Jefferson Bernardes / PMPA)

Porto Alegre começou a receber as primeiras das 82,4 mil placas que serão instaladas para identificação das ruas da cidade. Nos próximos 36 meses, todas as esquinas da Capital serão sinalizadas com placas informativas. A prefeitura se esforça para entregar um projeto de utilidade pública que não onera a máquina em meio ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A instalação do primeiro conjunto de placas, na esquina das ruas Uruguai e Siqueira Campos, no Centro Histórico, teve a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O serviço resulta de parceria com o Grupo Imobi, vencedor da concessão de toponímicos por 20 anos. A licitação foi vencida com proposta comercial de R$18 milhões, mais do que o dobro dos R$ 8,9 milhões previstos no edital, o que gera mais recursos aos cofres públicos. O valor estimado a ser investido pela empresa na instalação é de R$ 9,4 milhões. Desde 2013, novas placas não eram instaladas no município. Ao longo de sete anos, muitas delas ficaram sem manutenção, se danificaram, foram furtadas ou vandalizadas.

“Reaproximamos a publicidade da Capital do caminho adotado por cidades desenvolvidas no mundo. Com menos poluição visual, direcionamos anúncios de interesse público no mobiliário urbano, além de recuperarmos uma ferramenta fundamental à segurança dos cidadãos” – Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, lembra que este é o terceiro contrato de concessão de longo prazo iniciado nesta gestão. ” Atende à antiga carência dos porto-alegrenses: placas em todas as vias”, ressalta. “Todo o território receberá as peças, de forma regionalizada e concomitante em áreas mais centrais e afastadas. Só em 2020, serão mais de 21 mil placas instaladas”, acrescenta o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

Sobre as placas – Serão divididas em 41.239 conjuntos, dos quais 36.827 utilizarão estrutura de casas e postes e 4.412 terão estruturas próprias. A empresa fará a exploração publicitária em contrapartida. O modelo é semelhante ao que existe hoje. Todas terão nome completo, breve descrição da origem do nome da via, CEP e numeração da quadra. “Assim como todos, queremos contribuir para uma cidade mais bonita e organizada”, finaliza o sócio-fundador do Grupo Imobi, Daniel Costa.

