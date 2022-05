Rio Grande do Sul Começam as obras de recuperação da VRS-854, no Alto da Serra do Botucaraí

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trabalhos são realizados em um trecho de 14 quilômetros Foto: Divulgação Trabalhos são realizados em um trecho de 14 quilômetros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) começou, nesta semana, as obras de recuperação dos trechos críticos da VRS-854, em Mormaço, no Alto da Serra do Botucaraí.

Previstas no programa Avançar do governo do Estado, as melhorias abrangem um trecho de 14 quilômetros do município até a BR-386. As obras devem ser concluídas em junho.

“Investiremos R$ 2,5 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, para qualificar o acesso pavimentado à cidade, beneficiando o deslocamento dos moradores e a economia local, especialmente o escoamento de produtos agropecuários, como a soja”, afirmou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul