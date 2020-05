Notícias Começam nesta segunda-feira as aulas preparatórias para o Enem, com transmissão pela Televisão Educativa do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Conteúdos serão compartilhados na TV aberta e internet, até o fim de outubro. (Foto: Divulgação/TVE-RS)

A partir desta segunda-feira (18), a TVE-RS (Televisão Educativa do Rio Grande do Sul) transmite as aulas preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os conteúdos serão exibidos sempre em dias úteis na emissora – disponível no sistema aberto – das 19h às 23h, além do canal de vídeos da Seduc (Secretaria Estadual da Educação) no site www.youtube.com.

Intitulado “Pré-Enem Seduc RS”, o projeto totaliza 464 horas de preparação (86 para cara área do conhecimento) até o final de outubro, na semana que antecede ao início das provas. A cada noite serão quatro períodos diários de uma hora cada, contemplando eixos ligados às seguintes disciplinas:

– Física;

– Química;

– Biologia;

– Matemática;

– História;

– Geografia;

– Filosofia e Sociologia;

– Literatura;

– Língua Portuguesa;

– Artes;

– Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol);

– Redação.

A carga horária dos componentes curriculares foi definida de acordo com a participação das disciplinas nas questões do Enem. O tempo de aulas prevê uma parte introdutória de cada eixo, explanação do assunto, contextualização e lista de exercícios, permitindo no final a interação em tempo real para os alunos por meio de uma sala de bate-papo.

Atendendo à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, quatro tradutores da Libras (Língua Brasileira de Sinais) atuarão nas nas transmissões.

“Após um período de capacitação, que incluiu a roteirização dos conteúdos, finalização das metodologias e recursos a serem utilizados nos vídeos, 13 professores foram preparados para garantir a qualificação necessária ao ingresso no ensino superior”, ressalta o secretário da Educação, Faisal Karam.

Cobertura

O sinal da TVE-RS contempla 13 áreas do Estado: Região Metropolitana de Porto Alegre, Alegrete, Santa Cruz do Sul, Erechim, Carazinho, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Itaqui, Santana do Livramento, Santa Bárbara do Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e Vacaria.

Cada região abrangida tem um canal específico de recepção pelos televisores (na capital, por exemplo, o número é 7). Dúvidas técnicas sobre a transmissão, dentre outros aspectos, podem ser conferidos no site da emissora: www.tve.com.br.

(Marcello Campos)

