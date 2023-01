Esporte Começam os campeonatos estaduais de futebol: veja como apostar e acompanhar

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











As apostas nos campeonatos estaduais podem ser feitas de diversas maneiras Foto: Pexels As apostas nos campeonatos estaduais podem ser feitas de diversas maneiras. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Finalmente, a bola voltou a rolar nos gramados brasileiros para o futebol

profissional. Agora, no mês de janeiro, foi dado o pontapé em diversos campeonatos estaduais. Entre as principais competições do país, estão o Carioca, o Mineiro, o Paulista e o Gaúcho.

Com estas disputas citadas acima, não faltarão boas opções de apostas esportivas para você dar os seus palpites nas apostas esportivas. Sendo assim, tenha em seu celular o melhor app de apostas, é só baixar Pixbet e aproveitar.

Campeonatos estaduais para ficar de olho:

Campeonato Carioca

Considerado o Estadual mais charmoso do país, o Cariocão promete ser emocionante na temporada de 2023. Isto porque as equipes se reforçando bem, com jogadores de qualidade.

Tudo indica que a disputa não ficará restrita ao Flamengo – que tem um dos melhores elencos da América do Sul – e do Fluminense – atual campeão. Vasco e Botafogo, que agora são SAF, correm mais atrás, pois estão com poder de investimento para contratar bons atletas.

Nas casas de apostas esportivas, o favoritismo principal para ficar com a taça de campeão é dos rubro-negros, sendo seguidos pelos tricolores. A primeira rodada começou no dia 14 de janeiro.

Campeonato Paulista

Se o Carioca é o mais charmoso, o Campeonato Paulista é sem dúvida o Estadual mais equilibrado e difícil do país. Diferentemente de como acontece em outros lugares do Brasil, o interior de São Paulo é muito forte, com clubes que conseguem montar equipes difíceis de serem batidas.

O Palmeiras, dono do título, é o favorito nas apostas, afinal manteve a base do time que ganhou a Série A do Brasileirão do ano passado. Depois do Verdão vem o arquirrival Corinthians, que iniciará um novo trabalho. Saiu o técnico Vitor Pereira, que foi para o Flamengo, e chegou o jovem Fernando Lázaro, que já estava no clube.

O São Paulo, segue com Rogério Ceni no comando, mesmo depois de algumas

decepções na temporada passada. O Tricolor Paulista, vice-campeão em 2022, está fazendo uma reforma em seu elenco.

O Santos, por sua vez, com dificuldades financeiras, vai apostar na base, além do jovem talentoso Marcos Leonardo. O novo treinador do Peixe é Odair Hellmann. Seria uma surpresa muito grande o Alvinegro faturar o título. Nas apostas, ele não é um dos mais cotados para ser campeão. No dia 14 de janeiro, a bola já começou a rolar pelo Paulistão.

Campeonato Mineiro

Em Minas Gerais, o título fica entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. De vez em quando o América Mineiro apronta e belisca a taça. Tradicionalmente este é o cenário. Por estar mais estruturado de outras temporadas, o Galo é favorito nas apostas, enquanto o Cruzeiro vem da subida da Série B do Brasileiro e agora está fazendo contratações mais fortes tecnicamente.

Juntamente com o Gaúcho, o Mineiro deu o seu pontapé no fim de semana do dia 21 de janeiro.

Campeonato Gaúcho

O cenário no Rio de do Sul é o mesmo que é encontrado em Minas Gerais. Duas equipes polarizam o futebol local. Para a atual temporada, nas casas de apostas, o Grêmio, de Renato Gaúcho, mesmo vindo da Série B, gera muita expectativa. Muito deste favoritismo tricolor nas apostas se deve à contratação impactante do atacante uruguaio Luis Suárez.

Já o Internacional tem a mesma cotação que o seu grande rival. Os colorados

mantiveram o técnico Mano Menezes e ainda não fizeram nenhuma contratação de impacto, além do lateral Mário Fernandes, que estava na

Rússia.

Como apostar nos estaduais

As apostas nos campeonatos estaduais podem ser feitas de diversas maneiras. Uma delas é por meio das apostas futuras ou apostas a longo prazo, com você indicando quem será campeão, artilheiro e por aí vai.

Outra opção é apostar diretamente nos jogos, indicando o ganhador das partidas, quem faz os gols, o placar exato, entre outras possibilidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/comecam-os-campeonatos-estaduais-de-futebol-veja-como-apostar-e-acompanhar/

Começam os campeonatos estaduais de futebol: veja como apostar e acompanhar