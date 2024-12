Política “Começo a semana trabalhando pelo Brasil”, diz Lula após reunião com o ministro da Fazenda

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No encontro, de acordo com Fernando Haddad (E), os dois conversaram sobre pautas econômicas que estão em destaque nesta semana no Congresso Nacional Foto: Ricardo Stuckert/PR (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estiveram juntos na manhã desta segunda-feira (16).

No encontro, de acordo com Haddad, os dois conversaram sobre pautas econômicas que estão em destaque nesta semana no Congresso Nacional, como o pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que começou a semana em São Paulo “trabalhando pelo Brasil”. “Eu tenho um plano de metas para o nosso país e tenho uma causa a defender. Melhorar a vida do nosso povo brasileiro”, acrescentou na legenda de uma foto ao lado do ministro.

Após a reunião, Haddad disse, em conversa com jornalistas, ter se surpreendido com a disposição do presidente. “Está muito tranquilo, despacha normalmente, está curado, está bem”, afirmou.

O chefe do Executivo recebeu alta hospitalar no último domingo (15) depois de precisar passar por uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana. Ele permanecerá na capital paulista até, pelo menos, a próxima quinta-feira (19), quando passará por exame de reavaliação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comeco-a-semana-trabalhando-pelo-brasil-diz-lula-apos-reuniao-com-o-ministro-da-fazenda/

“Começo a semana trabalhando pelo Brasil”, diz Lula após reunião com o ministro da Fazenda

2024-12-16