Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

Entre os dias 1º e 20 de setembro, o Parque Harmonia sediará o Acampamento Farroupilha. Foto: Divulgação Entre os dias 1º e 20 de setembro, o Parque Harmonia sediará o Acampamento Farroupilha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha deste ano, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, iniciou neste sábado (12), às 8h. A previsão da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas da capital gaúcha é que os 235 piquetes serão erguidos ao longo de todo o mês de agosto durante o dia e à noite para agilizar o trabalho.

Entre os dias 1º e 20 de setembro, o Harmonia sediará o Acampamento Farroupilha. A primeira etapa de montagem contempla 120 piquetes (anteriormente, seriam 43). Já a segunda fase começa nesta quarta-feira (16) com 22 piquetes, e a última inicia no próximo sábado (19), com 93 piquetes. A montagem de todas as estruturas deve ficar pronta até 30 de agosto.

A presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso, diz que a entidade irá facilitar e auxiliar na condução dos trabalhos para que todos possam agilizar suas estruturas. O acampamento é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks.

Paralisação das obras

A realização do evento tradicionalista, que reúne milhares de pessoas e movimenta a economia, estava ameaçada com a suspensão das obras.

No dia 31 de julho, uma decisão liminar da juíza Gabriela Dantas Bobsin, da 10ª Vara da Fazenda Pública da Capital, paralisou os trabalhos realizados pela GAM3 Parks, que administra o Parque Harmonia.

A decisão atendeu a uma ação popular que alega “danos ambientais, paisagísticos e ao patrimônio cultural”. Os autores da ação também apontam uma suposta omissão da prefeitura na fiscalização das obras.

Entretanto, uma decisão do desembargador Marcelo Bandeira Pereira, da 21ª Câmara Cível do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), autorizou a retomada das obras de revitalização do espaço. A concessionária responsável pelo local reiniciou os trabalhos no início deste mês.

De acordo com o magistrado, não houve exame técnico que revelasse supressão de vegetação em desacordo com as autorizações concedidas pela prefeitura e se, de fato, ocorreu alteração do projeto inicial.

Expectativa

A expectativa é superar os números do ano passado, quando o Acampamento Farroupilha recebeu mais 1,4 milhão de visitantes. O ato de abertura oficial dos festejos farroupilhas deste ano acontecerá no próximo sábado (19), com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, no município de Cristal, interior do Rio Grande do Sul.

Serviço

Acampamento Farroupilha

Local: Parque Harmonia – Avenida Loureiro da Silva, 255 – Porto Alegre

Data: 1º a 20/09

Horário: das 9h às 0h

Entrada: Franca

