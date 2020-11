Brasil Comentários reservados no Judiciário criticam a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Barroso se desculpou pela lentidão na divulgação da totalização dos votos no domingo. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lamentam a condução da crise que sucedeu o atraso na apuração dos dados das eleições municipais. A informação é da CNN Brasil.

Eles estão estranhando o fato de Luís Roberto Barroso ter falado muitas vezes e, nessas falas, ter dado diferentes explicações para o que aconteceu. Isso só ampliou a insegurança e a falação em torno do pleito.

O clima pesou também no Supremo Tribunal Federal (STF) depois que Barroso citou sua antecessora no comando do TSE, a ministra Rosa Weber, como responsável pela mudança no sistema de totalização dos votos.

Pedido de desculpas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, pediu desculpas nesta terça-feira (17) aos demais ministros — na primeira sessão do TSE após o primeiro turno das eleições municipais — pela lentidão na divulgação da totalização dos votos no domingo (15).

A demora de mais de duas horas na divulgação dos resultados foi motivado por um problema no processamento das informações, realizada por um supercomputador. O ministro ressalvou, no entanto, que as dificuldades não comprometeram os resultados da votação.

“Peço desculpas aos colegas e à sociedade brasileira por essa dificuldade que enfrentamos, mas esclareço que não houve nenhum tipo de comprometimento para a fidedignidade do voto, para a fidelidade da manifestação da vontade popular”, afirmou Barroso.

O ministro fez o pedido no início da sessão. Aos ministros, Barroso reiterou que, mesmo com o problema, a divulgação dos resultados no mesmo dia das eleições.

“Nós tivemos um pequeno problema no processamento dessas informações, pela utilização de um novo supercomputador”, informou o ministro. “Foi resolvido [o problema] e nós conseguimos divulgar a totalização no próprio dia das eleições, o que é um feito extraordinário”, disse.

O presidente do TSE relatou ainda aos ministros o fato de que mais de 113 milhões de eleitores foram às urnas, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Ele ressaltou que a abstenção no primeiro turno – de 23,14% – foi pouco superior à abstenção verificada nas eleições gerais de 2018.

Os ministros Mauro Campbell Marques e Alexandre de Moraes cumprimentaram Barroso pela condução dos trabalhos no primeiro turno das eleições.

“Acompanhei à distância o belíssimo trabalho realizado pelo TSE nas eleições deste ano”, afirmou Moraes.

Polícia Federal

Barroso afirmou que pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar o ataque cibernético aos sistemas da Justiça Eleitoral no domingo, dia do primeiro turno das eleições municipais. O ataque, denominado “negação de serviço com milhares de tentativas de acesso simultâneas”, consistiu de 436 mil conexões por segundo na manhã deste domingo a fim de tentar derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral.

