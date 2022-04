Saúde Comer abacate pode reduzir em até 21% o risco de ter um ataque cardíaco

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Cerca de 160g de abacate por semana seriam suficiente para proteger o coração. (Foto: Reprodução)

Comer pelo menos duas porções de abacate por semana reduziu em 21% o risco de ter um ataque cardíaco quando comparado a evitar ou raramente comer a fruta. É o que mostra um estudo publicado Jornal da Associação Americana do Coração. No entanto, não houve um benefício equivalente na redução do risco de acidente vascular cerebral, aponta o trabalho de pesquisadores do departamento de nutrição da Harvard TH Chan School of Saúde Pública em Boston.

A doença cardiovascular é uma das principais causas de morte em todo o mundo, tirando quase 18 milhões de vidas todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os autores do estudo definiram a porção de abacate como ½ xícara da fruta ou aproximadamente 80g. O alimento é rico em vitamina C, E e K, e possui minerais como potássio e magnésio, que auxiliam na hidratação da pele e dos fios de cabelo. O abacate contém as gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, que são consideradas boas, como o ômega-3. Elas atuam como um antioxidante para o corpo, diminuindo o colesterol e prevenindo o surgimento de doenças cardíacas.

O estudo acompanhou mais de 68 mil mulheres e 41 mil homens que foram inscritos em dois estudos governamentais de longo prazo sobre fatores de risco para doenças crônicas. Todos os voluntários não tinham diagnóstico de câncer, doença cardíaca coronária e acidente vascular cerebral no início dos estudos. Eles preencheram questionários dietéticos a cada quatro anos durante um período de 30 anos.

Além de analisar o impacto geral de comer abacate, os pesquisadores fizeram modelagem estatística e descobriram consumir meia porção de abacate (¼ xícara ou 40g) por dia em vez da mesma quantidade de ovos, iogurte, queijo, margarina, manteiga ou carnes processadas (como como bacon) reduziu o risco de ataques cardíacos em 16% a 22%.

No entanto, o estudo não encontrou diferença na redução de risco quando meia porção de abacate foi substituída por uma porção equivalente de nozes, azeite e outros óleos vegetais. Isso faz sentido porque os benefícios para a saúde dependem de qual alimento é substituído.

Estudo genético

Alguns pesquisadores relataram que beber modestamente protege o coração porque os bebedores moderados, tomados em conjunto, têm menos doenças cardíacas do que as pessoas que bebem muito ou as que não bebem. Krishna G. Aragam, cardiologista preventivo do Massachusetts General Hospital e um dos autores do estudo, e seus colegas também identificaram esse efeito. Mas a razão, relatam eles, não é que o álcool protege o coração. É que os bebedores leves a moderados – aqueles que consomem até 14 doses por semana – tendem a ter outras características que diminuem seu risco, como fumar menos, se exercitar mais e pesar menos do que aqueles que bebem mais e os que não bebem.

Não se sabe por que os bebedores moderados tendem a ser mais saudáveis do que as pessoas que não bebem, disse Aragam. Mas o estudo do Biobank não perguntou por que as pessoas bebiam ou não bebiam, só tentou fazer uma distinção entre os efeitos do álcool para o coração e os efeitos de outros hábitos, comportamentos e características. Para fazer isso, os pesquisadores usaram um método chamado randomização mendeliana.

Pesquisadores descobriram variantes genéticas que predispõem a pessoa a beber mais ou menos. Como as variantes são distribuídas aleatoriamente em determinada população, elas podem funcionar dentro de um estudo como algo equivalente a designar aleatoriamente algumas pessoas para se absterem ou beberem em níveis variados. Os pesquisadores podem perguntar se as pessoas com variantes ligadas ao maior consumo de álcool têm mais doenças cardíacas e pressão alta do que as pessoas com variantes ligadas ao menor consumo.

A análise estatística dos pesquisadores mostrou uma curva exponencial de risco com as variantes genéticas que sugerem maiores níveis de consumo. Os riscos de doenças cardíacas e pressão alta começaram a subir lentamente à medida que o número de doses aumentava, mas ganharam força rapidamente, explodindo quando as pessoas entravam na faixa de consumo abusivo de 21 ou mais doses por semana.

Os riscos mais sérios dependem de se a pessoa tem outras condições, como diabete ou obesidade. Mas, disse Aragam, extrapolando os resultados do estudo, uma pessoa típica de meia-idade que não bebia tinha uma chance estimada de 9% de ter doença cardíaca coronária. Uma pessoa que tomava uma dose por dia tinha uma chance estimada de 10,5%, o que é baixo. A partir daí, porém, o risco aumenta rapidamente.

