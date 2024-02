Rio Grande do Sul Comércio gaúcho espera incrementar venda de material escolar com o início do ano letivo em fevereiro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

A venda de material escolar tem influência muito semelhante a de datas comemorativas no faturamento dos estabelecimentos comerciais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A demanda do novo ano letivo que se aproxima no Rio Grande do Sul é mais uma forma de movimentar o comércio no estado. A venda de material escolar tem influência muito semelhante a de datas comemorativas no faturamento dos estabelecimentos comerciais, tendo em vista a intensa procura dos pais por artigos como cadernos, livros didáticos, lápis, canetas, borrachas, mochilas, estojos, entre outros.

O presidente da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch, salienta que o período que se inicia nos primeiros dias de fevereiro e se estende até o início das aulas deve ser marcado pelo incremento das vendas de material escolar.

“Em 2024 o comportamento do consumidor deve ser semelhante ao de anos anteriores e o preço segue se mantendo como o principal fator de decisão no momento da compra do material escolar. Ainda mais que houve um aumento médio de 6% nos produtos nacionais e de quase 10% nos importados. Como a compra desses artigos é uma necessidade, os pais precisam investir. Portanto, cabe aos lojistas ofertarem produtos de boa qualidade com preços que caibam no orçamento das famílias. É possível vender artigos qualificados e duráveis por valores acessíveis, gerando movimento de clientes e vendas mais amplas”, aponta Vitor Augusto Koch.

Nesse sentido, o dirigente cita como exemplo os cadernos sem personagens famosos na capa e com mais folhas, que são mais baratos do que aqueles que estampam super-heróis.

“Até em função desta busca por artigos mais baratos, os pais estão indo às compras do material escolar sem estarem acompanhados de seus filhos. Esse comportamento, que cresce a cada ano que passa, ajuda a evitar que as crianças queiram os cadernos e mochilas mais caros, com personagens da moda, e acabem fazendo os pais extrapolarem o orçamento estabelecido para a aquisição dos itens escolares”, enfatiza Vitor Augusto Koch.

O presidente da FCDL-RS lembra que a atual conjuntura econômica do país deve fazer com o que o ticket médio das compras no comércio gaúcho gire em torno dos R$ 165,00.

Vale destacar que a aquisição do material escolar acontece em meio a uma série de compromissos financeiros típicos do início do ano, como pagamento de IPVA e IPTU, além das férias e do Carnaval, que comprometem de maneira significativa o orçamento familiar dos gaúchos.

“A média de preços não deve ser muito maior do que isso. Quando os pais compram uma mochila, que é um item mais caro, sobe o valor do ticket médio. Quando não compra a mochila e foca apenas nos cadernos, lápis, canetas e demais materiais, já ocorre à redução desse ticket. Além disso, acontece o reaproveitamento de materiais de anos anteriores e, até mesmo, o troca-troca de artigos”, avalia Vitor Augusto Koch.

É importante que os lojistas estejam bem preparados para atender às necessidades de seus clientes, com especial atenção no momento do pagamento dos produtos. Como o principal objetivo dos pais é economizar na compra, um desconto concedido no pagamento à vista pode ser fundamental para sacramentar a venda. Isso estimula os pais a fazerem um esforço para quitar o débito na hora e não deixar para pagar durante o ano.

