Rio Grande do Sul Comércio gaúcho registra alta de 7% no faturamento

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Levantamento tem por base o período de 12 meses até janeiro deste ano. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Relatório divulgado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) revela um crescimento expressivo das vendas do varejo gaúcho nos últimos 12 meses, comparando-se o desempenho de fevereiro de 2023 a janeiro deste ano com o mesmo período anterior. O setor atingiu um montante de R$ 224 bilhões em comercialização, um incremento de 7% (R$ 14,6 bilhões).

De acordo com a análise oficial, o indicador das vendas do comércio demonstra estabilidade nos últimos meses, com expansões acima de 6% desde junho do ano passado.

O varejo também registrou um desempenho robusto no indicador de valor adicionado (VA), que reflete a margem de lucro potencial do setor, com um aumento de 23,5% nos últimos 12 meses. No recorte por área, as maiores variações ocorreram nas vendas de produtos do segmento metalomecânico, químico e de lojas de departamento e magazines, com crescimentos de 19,8%, 14,9% e 11,1%, respectivamente.

Na indústria, destaque para o setor de eletroeletrônicos, que registrou um aumento de 3,3% nas transações acumuladas nos últimos 12 meses. O desempenho é superior à atividade industrial do Estado, que apresentou queda no mesmo período.

Em valores absolutos, a elevação representa incremento de R$ 350 milhões nas comercializações, o que totaliza um volume financeiro de R$ 11,8 bilhões em vendas entre fevereiro de 2023 e janeiro deste ano.

Nas vendas para outros Estados, as saídas de mercadorias eletroeletrônicas lideram, representando mais de 68% do total. As comercializações para o mercado gaúcho também cresceram e atingiram a fatia de 23,4% das vendas totais, enquanto as exportações observaram uma leve retração nos últimos 12 meses.

O valor adicionado do setor registrou elevação de 27% no período, o que assinala uma ampliação da diferença entre o volume financeiro de vendas e compras de insumos.

Transmissões

Nesta semana, a Receita Estadual promoveu mais uma rodada de “lives” para discutir o desempenho dos setores produtivos do RS. Na segunda-feira (18/3), ocorreram as transmissões da indústria de biodiesel e eletroeletrônicos. Na terça-feira (19/3), o debate se dedicou à performance do setor varejista.

Veiculadas ao vivo pelo canal da Sefaz no site de vídeos youtube.com, as transmissões reúnem integrantes da pasta e de entidades do setor e funcionam como um canal de diálogo e transparência do governo do Estado com a iniciativa privada.

Revista

Além dos indicadores econômicos do setor produtivo, a 17ª edição da revista “RS 360” inclui uma entrevista com Josep Miquel Piqué, presidente da Associação Tríplice Hélice e referência mundial em inovação no setor público. Piqué tem atuado em parceria com a Receita Estadual na tentativa de replicar o modelo do programa “Devolve ICMS” em outros países.

A política pública criada pelo governo do Estado, segundo especialistas em gestão fiscal, é comprovadamente eficaz na redução da desigualdade de renda, considerada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Mais informações sobre a publicação em estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comercio-gaucho-registra-alta-de-7-no-faturamento/

Comércio gaúcho registra alta de 7% no faturamento

2024-03-20