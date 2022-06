Rio Grande do Sul Comissão da Assembleia Legislativa do RS faz audiência pública para debater a valorização da música regional gaúcha

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

O evento ocorre em 5 de julho, na Assembleia, em Porto Alegre. Foto: Divulgação O evento ocorre em 5 de julho, na Assembleia, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foi aprovada na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa o requerimento de audiência pública para debater a valorização da música regional gaúcha em eventos e feiras no Rio Grande do Sul. O evento ocorre em 5 de julho, na Assembleia, em Porto Alegre.

A proposição é do deputado Ernani Polo.”Nossa intenção com o debate é buscar valorizar os artistas gaúchos também nestes eventos, ainda mais por tudo o que sofreram com o impedimento das atividades com a pandemia. Recentemente vimos uma discussão nacional sobre elevados valores dispensados a artistas nacionais em shows e entendemos que há muito espaço para que nossos artistas gaúchos sejam mais valorizados”, aponta.

