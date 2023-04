Política Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados ouve o ministro da Justiça, Flávio Dino nesta terça

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Dino deve enfrentar o clima mais hostil na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, controlada por deputados armamentistas. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Duas semanas após ter ido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve voltar à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11). Dino e outros seis ministros são aguardados em comissões temáticas até esta quarta (12). Os convites foram aprovados entre março e o início de abril.

O titular da Justiça deve enfrentar o clima mais hostil na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, controlada por deputados armamentistas. Integrantes da chamada bancada da bala vão questionar o ministro sobre os decretos assinados pelo atual governo que dificultam a liberação de autorização para uso de armas e munições.

“Não podemos admitir que normas sejam editadas à revelia do governo que se encontra no poder, ainda mais quando pertinentes a temas que devem ser tratados com total seriedade pela administração pública e que impactam diretamente na vida dos cidadãos brasileiros”, alega o autor do requerimento de convite, deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS).

Zucco é autor do pedido de criação da CPI do MST e também deve questionar Dino sobre a política de segurança pública do governo federal para conter as ações do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

Membros da comissão também querem saber que informações Dino recebeu sobre os riscos de invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentam instalar uma CPI para investigar a invasão e a depredação das sedes dos três poderes, pretendem responsabilizar Dino pelo episódio, alegando que o atual governo foi omisso e não tomou as providências necessárias para conter os golpistas bolsonaristas. A oposição também cobra explicações do ministro sobre a visita que ele fez ao Complexo da Maré, no Rio. Esses assuntos também foram tratados na audiência pública de que ele participou há quase duas semanas na Comissão de Constituição e Justiça, marcada pelo confronto entre o ministro e deputados bolsonaristas. Veja o cronograma de audiências dos ministros na Câmara nesta semana: Terça Sônia Guajajara (Povos Indígenas) — Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais – 9h;

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) — Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – 14h30; Quarta Renan Filho (Transportes) — Comissão de Viação e Transportes – 9h;

Camilo Santana (Educação) — Comissão de Educação – 9h30;

Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) — Comissão de Trabalho – 10h;

Nísia Trindade (Saúde) — Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – 13h30;

Silvio Almeida (Direitos Humanos) — Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – 14h. Maior impacto Nos primeiros cem dias de governo Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi quem mais se destacou do primeiro escalão do Executivo nas principais plataformas digitais. A conclusão é de um levantamento feito pela empresa de análise de redes Bites. Para chegar ao resultado, foram consideradas as contas oficiais de 33 ministros com perfis no Instagram, Facebook ou Twitter. A Bites elaborou um índice de tração que considera compartilhamentos, postagens e atribui pesos diferentes a depender do tipo de interação e da plataforma. Nessa linha, por exemplo, o Instagram é a rede com maior impacto e os compartilhamentos têm maior importância que as curtidas. O objetivo é medir a capacidade de uma conta em mover as redes. Nessa metodologia, Dino superou os demais ministros e concentrou quase 18% da tração medida para todos os integrantes do primeiro escalão. O número é quase o dobro da segunda colocada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet. O titular da Justiça também teve o maior número de interações no período em sua conta oficial. Foram 7,4 milhões em 1.041 postagens. Tebet foi quem teve a maior média de interações por publicação (11.842). Quem mais se dedicou a fazer publicações foi Paulo Pimenta, que comanda a Secom, com 2.961 posts no período. Dino também foi o ministro que mais cresceu em número de seguidores desde o início da gestão, com 383 mil. A avaliação da Bites é a de que Dino foi um dos protagonistas do debate digital em torno do governo federal em razão do 8 de janeiro, já que ocupa uma pasta relacionada à resposta aos ataques aos Poderes, mas também por embates travados com o bolsonarismo. O episódio mais emblemático foi sua ida, no mês passado, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

