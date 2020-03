Grêmio Comissão Nacional de Clubes propõe férias coletivas e redução de salário dos atletas durante paralisação do futebol

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Competições estão suspensas em virtude do coronavírus Foto: (Lucas Figueiredo/CBF) Foto: (Lucas Figueiredo/CBF)

A Comissão Nacional de Clubes (CNC), apresentou, nesta segunda-feira, uma nova proposta para a Federação dos Atletas Profissionais de Futebol para a resolução de questões trabalhistas envolvendo os clubes e atletas, enquanto o futebol está paralisado. Entre as medidas estão a concessão de férias coletivas de 20 dias e a redução de remuneração dos atletas em 25% durante o período de suspensão das competições.

Confira a s medidas propostas:

No momento, a Fenapaf está aguardando as respostas dos jogadores para saber se aceita ou não as propostas realizadas pela Comissão Nacional de Clubes. Caso os jogadores não aceitem, cabem a eles encaminhar outra proposta para negociação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário