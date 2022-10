Mundo Comissão que investiga invasão ao Capitólio aprova convocação para Trump depor

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Lei federal dos Estados Unidos diz que o descumprimento de uma intimação do Congresso para depoimentos é punível com prisão de um a 12 meses Foto: White House/Divulgação Lei federal dos Estados Unidos diz que o descumprimento de uma intimação do Congresso para depoimentos é punível com prisão de um a 12 meses. (Foto: White House/Divulgação) Foto: White House/Divulgação

O comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio em Washington, aprovou, nesta quinta-feira (13), a intimação do ex-presidente Donald Trump para depoimento, uma ação que pode resultar na prisão do ex-presidente se ele não cumprir a medida.

Os sete membros democratas e dois republicanos do comitê seleto da Câmara votaram por 9 a 0 a favor da emissão de uma intimação para que Trump forneça documentos e testemunhos sob juramento em conexão com o ataque de 6 de janeiro. “Ele é a única pessoa no centro da história do que aconteceu em 6 de janeiro. Então, queremos ouvi-lo”, disse o presidente democrata do painel, o deputado Bennie Thompson.

A votação ocorreu depois que o comitê passou mais de duas horas defendendo – por meio de declarações de membros, documentos e depoimentos gravados – que Trump planejava negar sua derrota nas eleições de 2020 com antecedência, que não conseguiu cancelar os milhares de apoiadores que invadiram o Capitólio, e continuou com suas falsas alegações de que a eleição foi roubada, mesmo quando conselheiros próximos lhe disseram que ele havia perdido.

Prisão

A lei federal diz que o descumprimento de uma intimação do Congresso para depoimentos ou documentos é uma contravenção, punível com prisão de um a 12 meses. Se o comitê selecionado recomendar uma intimação que é ignorada, o plenário da Câmara deve votar se fará uma referência ao Departamento de Justiça, que tem autoridade para decidir se apresentará acusações.

O comitê seleto da Câmara vem investigando o ataque ao Capitólio, que deixou mais de 140 policiais feridos e levou a várias mortes, por mais de um ano, entrevistando mais de 1.000 testemunhas.

Comitê detalha a inação de Trump

O seleto comitê que investigou a tentativa de insurreição de 6 de janeiro procurou ilustrar a inação do então presidente Trump quando os manifestantes invadiram o Capitólio, usando novas evidências para mostrar que a Casa Branca estava ciente da violência quando Trump voltou ao prédio.

Trump afirmou que não estava ciente do tumulto até o final do dia, dizendo à repórter do New York Times Maggie Haberman por seu livro recente que ele estava “no lado tardio” de saber sobre os eventos no Capitólio.

Mas o comitê mostrou um e-mail enviado ao Serviço Secreto, à segurança nacional e aos conselheiros militares de Trump dizendo que “centenas de apoiadores de Trump invadiram barricadas de metal na parte de trás do prédio do Capitólio por volta das 13h de quarta-feira, passando por guardas de segurança e quebrando cercas”. O e-mail foi enviado às 13h19, em 6 de janeiro.

Um minuto depois, Trump voltou à Casa Branca e foi informado sobre a violência, de acordo com o membro do comitê, o deputado Jamie Raskin.

O comitê exibiu uma série de clipes dos principais assessores do presidente, sugerindo que Trump estava assistindo televisão na sala de jantar do Salão Oval ao longo da tarde, relutante em intervir na tentativa de invasão.

Um ex-funcionário da Casa Branca com responsabilidades de segurança nacional disse ao comitê que um conselheiro da Casa Branca, Eric Hershmann, disse ao conselheiro da Casa Branca Pat Cipollone que “o presidente não queria que nada fosse feito”.

O que pode acontecer

Se Trump optar por não aparecer, algumas coisas podem acontecer a seguir, de acordo com Elie Honig, analista da CNN e ex-procurador federal. Honig disse que, embora seja “improvável” que ele apareça, ele poderia “teoricamente” testemunhar.

Se ele não o fizer e se recusar a cumprir a intimação, a comissão seleta terá que decidir se votará para mantê-lo por desacato criminal ao Congresso. Se o fizerem, ele irá ao plenário para votação, disse Honig. “Se isso for aprovado, vai para o Departamento de Justiça, onde o procurador-geral, Merrick Garland, terá que decidir – vamos apresentar acusações criminais por desacato ao Congresso”, explicou ele.

O desacato criminal é uma das três opções que o painel do Congresso pode buscar para fazer cumprir suas intimações, junto com o desacato civil e inerente. O comitê de 6 de janeiro já fez isso antes, incluindo a aprovação de um relatório de desacato criminal contra o aliado de Trump, Steve Bannon, depois que ele se recusou a cumprir um prazo de intimação.

