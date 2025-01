Política Comissões do Senado devem ser instaladas na próxima terça-feira

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Acordos para a eleição do novo presidente da Casa, no sábado (1°), envolvem definições de presidentes dos colegiados temáticos Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados . (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As comissões temáticas do Senado devem ser instaladas na próxima terça-feira (04), segundo informou, a ministros e líderes, o candidato favorito para a Presidência da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP).

O dia será o primeiro de atividades após a abertura do Legislativo. A eleição dos presidentes e integrantes dos colegiados também deve ocorrer na terça-feira.

O anúncio de Alcolumbre foi feito durante um jantar na casa do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP). Também participaram, do evento, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

A vitória de Alcolumbre é dada como certa, já que ele tem o apoio do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da maior parte dos partidos da Casa, incluindo o PT e o PL.

As comissões temáticas do Senado trocam de comando a cada dois anos. A escolha dos presidentes segue a regra de proporcionalidade dos maiores partidos. No entanto, o apoio dos partidos ao futuro presidente da Casa influencia nos acordos para as indicações dos presidentes dos colegiados.

O PSD, que tem a maior bancada da Casa, deve ficar com a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). O senador Otto Alencar (PSD-BA) é o mais cotado para assumir o posto.

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pleiteia a Comissão de Educação – para a senadora Teresa Leitão (PT-PE). O partido também quer a presidência da Comissão do Meio Ambiente, e negocia a indicação do senador Fabiano Contarato (PT-ES).

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, busca o comando da Comissão de Segurança Pública e pretende indicar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a presidência.

O partido também busca o comando da Comissão de Infraestrutura. O cotado para a presidência do colegiado é o senador Marcos Rogério (PL-RO). A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) deve assumir a Comissão de Direitos Humanos. No governo Bolsonaro, ela foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

As definições dos presidentes dos colegiados temáticos costumam ser antecipadas, por fazerem parte dos acordo para a eleição do presidente do Senado e da nova Mesa Diretora.

A eleição para a presidência da Casa está marcada para este sábado (1°), às 10h. Além de Alcolumbre, devem concorrer ao cargo os senadores Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Eduardo Girão (Novo-CE) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comissoes-do-senado-devem-ser-instaladas-na-proxima-terca-feira/

Comissões do Senado devem ser instaladas na próxima terça-feira

2025-01-31