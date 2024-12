Rio Grande do Sul Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática lança boletim trimestral para ampliar comunicação no RS

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do boletim é estabelecer um canal de comunicação claro e acessível com a população e os atores envolvidos nas políticas públicas de adaptação climática Foto: Maurício Tonetto/Secom (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande anunciou uma nova iniciativa para reforçar a transparência e a prestação de contas de suas atividades.

A partir deste mês, será publicado um boletim trimestral com informações detalhadas sobre as ações desenvolvidas pelo grupo, incluindo avanços e desafios no enfrentamento das mudanças climáticas no Estado.

Segundo o secretário-executivo do Comitê Científico, Joel Goldenfum, o objetivo do boletim é estabelecer um canal de comunicação claro e acessível com a população e os atores envolvidos nas políticas públicas de adaptação climática.

“A comunicação é uma peça-chave para envolver as pessoas no processo. Com o boletim, esperamos não apenas informar, mas também engajar a sociedade em uma agenda comum de resiliência”, explica.

O primeiro boletim do comitê destaca os pareceres emitidos sobre projetos estratégicos – como os relacionados à proteção contra cheias em Eldorado do Sul, que foram avaliados para garantir o atendimento aos critérios hidrológicos, especialmente considerando os impactos da cheia de maio.

Outra abordagem do comitê destacada no informativo é a interação com a população por meio da promoção de diálogos – a exemplo do que foi realizado durante a Expointer 2024, quando foi debatida a resiliência no setor agropecuário.

O boletim é disponibilizado em formato digital e pode ser acessado no site da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e do Plano Rio Grande. A publicação inclui relatórios detalhados sobre as atividades executadas pelo comitê.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comite-cientifico-de-adaptacao-e-resiliencia-climatica-lanca-boletim-trimestral-para-ampliar-comunicacao-no-rs/

Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática lança boletim trimestral para ampliar comunicação no RS

2024-12-02