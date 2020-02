Notas Brasil Comitê lança marcha de Carnaval que chama Moro de bandido

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

O comitê Lula Livre vai lançar uma marchinha de Carnaval para blocos inspirados no ex-presidente Lula. O foco da música é o ministro Sérgio Moro. “Lula é inocente, eu não!”, diz a letra. “Lula tá solto, mas pra gente ser feliz, é Lula livre. O bandido era o juiz”, segue o refrão. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário