Economia Comitê recomenda aprovação de José Mauro Coelho, indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobras

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

O comitê avalia que ele “preenche os requisitos necessários” para o cargo. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O Comitê de Pessoas da Petrobras, que analisa os indicados para o Conselho de Administração da companhia, recomendou que a assembleia de acionistas aprove o nome de José Mauro Ferreira Coelho, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para a presidência da empresa. O comitê avalia que ele “preenche os requisitos necessários” para o cargo.

A assembleia, que será realizada nesta quarta-feira, vai votar os nomes de todos os indicados para o Conselho. Para ser presidente da Petrobras é preciso ser membro do colegiado, segundo as regras da estatal. A indicação de Márcio Andrade Weber para a presidência do órgão também foi recomendada.

José Mauro foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME) e vai substituir o atual presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, demitido por Bolsonaro devido à insatisfação com o aumento dos combustíveis.

O nome de José Mauro foi a solução costurada em 24 horas pelo governo, após a trapalhada envolvendo as indicações de Adriano Pires e de Rodolfo Landim para os cargos de presidente da Petrobras e presidente do Conselho da empresa, respectivamente.

Conflito de interesses

Ambos não teriam recomendação positiva do Comitê de Pessoas, segundo fontes a par das análises, devido a conflitos de interesse e acabaram desistindo. Pires é consultor e presta serviços para empresas que são concorrentes da Petrobras e também para algumas que têm discussões legais em curso com a empresa.

Landim, que também é presidente do Flamengo, tem relações com o empresário baiano Carlos Suarez, dono de empresas de gás, que discute negócios com a Petrobras na Justiça. Ele também é alvo de denúncia do Ministério Público Federal por já ter comandado uma gestora que deu prejuízo a fundos de pensão de estatais.

A ata em que consta a decisão do Comitê de Pessoas se refere a uma reunião realizada na segunda-feira. Em relatório, o comitê recomendou que José Mauro “tome as providências necessárias para que a empresa em que possui participação societária, bem como qualquer outra empresa que porventura venha a ter participação, se abstenham formalmente de prestar serviços à Petrobras”.

O comitê recomendou ainda que sejam tomadas providências para “cessar a percepção de remuneração compensatória” referente ao período de impedimento legal de seis meses (quarentena), ao qual foi submetido José Mauro, após desligar-se do cargo de secretário de Petróleo e Gás, que ocupou entre abril de 2020 2 outubro de 2021.

Na mesma reunião do comitê foi avaliada a indicação de Eduardo Karrer para o Conselho de Administração da Petrobras. O comitê também considerou que ele “preenche os requisitos necessários” para o cargo.

Karrer já trabalhou em empresas do setor e foi executivo do grupo X, de Eike Batista. As informações são do jornal O Globo.

