Notícias Comitiva de Lula para viagem a Nova York tem 25 parlamentares e inclui até políticos da oposição; veja a lista

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Lula participará da Assembleia-Geral da ONU e terá reuniões bilaterais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a viagem aos Estados Unidos inclui 25 parlamentares, entre os quais sete senadores e 17 deputados. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) estão entre eles. Lula fica deste domingo até o dia 21 em Nova York onde participará da Assembleia-Geral da ONU e terá reuniões bilaterais.

Um dos líderes do Centrão, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) e até integrantes da oposição, como o deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) irão aos Estados Unidos com o presidente. Barbosa é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara.

Segundo o Palácio do Planalto, a lista inclui os deputados e senadores que foram convidados e confirmaram presença na comitiva.

O presidente embarcou para Cuba nesta sexta-feira, onde participará de uma reunião de líderes do G77 — grupo formado por 134 nações em desenvolvimento. No domingo, Lula irá para Nova York onde ficará até o dia 21, na próxima quinta-feira. No dia 19, o presidente brasileiro discursará na abertura da Assembleia-Geral da ONU. Na fala, Lula deve reforçar sua pauta de combate à fome, redução das desigualdades, clima e reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Lula já tem confirmados reuniões com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o diretor-geral da Organização Mundial da Sáude (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Outros pedidos de reuniões bilaterais com Lula estão sendo avaliados.

Confira abaixo a lista de parlamentares que irá aos Estados Unidos:

Senado Federal

Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Senadora Augusta Brito (PT-CE)

Senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) – Vice-líder do PSB

Senador Cid Gomes (PDT-CE) – Líder do PDT no Senado

Senador Fabiano Contrato (PT-ES) – Líder do PT

Senador Jaques Wagner (PT-BA)

Senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) – Líder do Governo no Congresso

Senador Davi Alcolumbre (União-AP)- Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Câmara dos Deputados

Arthur Lira (PP-AL) – Presidente

Antonio Brito (PSD-BA) – Líder do PSD

Bruno Ganem (Podemos-SP) – Representante do Podemos

Dandara (PT-MG)

Duarte Jr. (PSB-MA) – Representante do PSB

Duda Salabert (PDT-MG) – Representante do PDT

Elmar Nascimento (União-BA) – Líder do União Brasil

Fred Costa (Patriota-MG) – Líder do Patriota

Guilherme Boulos (PSOL-SP) – Líder da Federação PSOL-Rede

José Guimarães (PT-CE) – Líder do Governo na Câmara

Jack Rocha (PT-ES)

Luis Tibé (Avante-MG) – Líder do Avante

Natalia Bonavides (PT-RN)

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) – Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Pedro Campos (PSB-PE)

Zeca Dirceu (PT-PR) – Líder do PT

Welinton Prado (Solidariedade/MG)

