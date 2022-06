Rio Grande do Sul Comitiva gaúcha na Holanda participa de encontro sobre fontes alternativas de energia

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

Agenda do grupo incluiu visita a parque eólico em atividade há 35 anos. (Foto: Guilherme Hamm/Palácio Piratini)

Um encontro sobre transição energética realizado no centro de conferências The Hague, em Haia, marcou o segundo dia da viagem oficial do governo gaúcho à Holanda, nesta quinta-feira (2). A reunião foi organizada em parceria com o escritório de apoio aos negócios do país europeu no Brasil (NBSO, sediado em Porto Alegre) e contou com a presença do diretor-geral do Departamento de Relações Econômicas Externas, Peter Portman.

Representantes de organizações responsáveis por negócios e projetos relacionados ao tema apresentaram uma série de iniciativas em andamento na Holanda, considerada uma referência em desenvolvimento sustentável.

O chefe da Casa Civil do Palácio Piratini, Artur Lemos, detalhou potencialidades do Rio Grande do Sul, com foco na utilização de recursos naturais para produção de energia eólica e do chamado “hidrogênio-verde”, considerado por muitos como uma das principais alternativas para a “descarbonização” da economia.

Ele mencionou o Porto do Rio Grande e a Lagoa dos Patos como alternativas viáveis para novos empreendimentos. “Entendemos que o Rio Grande do Sul tem muito a avançar”, frisou, acrescentando que:

“No quesito ‘hidrogênio-verde’, estamos trabalhando para desenvolver um mercado local, mas também precisaremos atingir um mercado externo. E o projeto da Holanda prevê a importação desse combustível de outros países. Hoje foi uma grande oportunidade para estreitar esses laços e mostrar que estamos de portas abertas”.

Composta por secretários, diretores e técnicos de governo, além de convidados especiais, a comitiva gaúcha tem como missão verificar as melhores práticas operacionais e ambientais. O foco é o desenvolvimento de projetos e parcerias no Estado.

Visita a parque eólico

A comitiva também percorre o parque Krammer, criado em 1987 na cidade de Bruinisse. São mais de 5 mil cooperados que desenvolveram parceria com o governo holandês e a iniciativa privada. As instalações do local abrangem 15 complexos de geração de energia eólica (movida pela força do vento) e outros dois de energia solar.

Por fim, o grupo foi recepcionado pelo embaixador do Brasil na Holanda, Paulo Roberto Caminha de Castilhos Franças – que nasceu, aliás, em Porto Alegre. O tema do encontro foram os diálogos abertos na missão para intensificar as parcerias entre o Estado e o país Europeu.

Na quarta-feira (1º), a agenda internacional dos representantes gaúchos, havia sido aberta com uma visita guiada ao porto de Groningen, responsável pela produção de cerca de um terço da energia holandesa.

O local abriga o maior parque eólico terrestre do país, além de unidades no mar e projetos inovadores voltados à geração de hidrogênio verde. Os integrantes da comitiva participaram de uma visita guiada ao terminal portuário e também de reunião organizada pela Groningen Seaports, responsável pelas operações logísticas do local.

Na sequência, o grupo participou de uma apresentação sobre o parque eólico de Emmelord, na cidade de Noordoostpolder, que também é considerado um dos maiores da Holanda. Ao longo dos diques, estão instaladas 86 turbinas na água e em terra, que geram cerca de 1,4 bilhão de kWh anualmente, volume capaz de abastecer 400 mil residências.

(Marcello Campos)

