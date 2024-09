Brasil Empresa Esportes da Sorte lavava dinheiro do jogo do bicho, segundo a polícia; dono é preso

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

A empresa de apostas está no centro da investigação “Integration” Foto: Freepik A empresa de apostas está no centro da investigação “Integration”. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A empresa de apostas Esportes da Sorte está no centro da investigação “Integration” da Polícia Civil de Pernambuco, que emitiu uma série de pedidos de prisão, incluindo o da influenciadora digital Deolane Bezerra. A bet é liderada pelo empresário Darwin Henrique da Silva Filho. Conforme o documento da investigação, Darwin é o único dono do negócio. A Esportes da Sorte informou que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede e que cumpre as leis do segmento.

Darwin Filho tem sete empresas em seu nome, a maioria delas sediada no Recife (PE), onde reside. A investigação aponta indícios de prática de lavagem de dinheiro com cassino online e apostas esportivas da bet, além de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, proveniente da empresa de seu pai, Darwin Henrique da Silva, proprietário da banca de bicho denominada Caminho da Sorte.

A polícia informa haver ainda indícios suficientes de que o dinheiro “oriundo do jogo do bicho (Caminho da Sorte) e jogos de azar esportivo e cassino (plataforma Esportes da Sorte) esteja sendo lavado nos diversos patrocínios que a plataforma celebrou contrato, ultrapassando a casa das dezenas de milhões de reais, bem como em imóveis e carros de luxo e outras empresas de propriedade dos investigados e pessoas físicas próximas a eles”.

A Esportes da Sorte é operada pela HSF Gaming N.V. e atua no segmento desde 2018. A investigação aponta que Silva Filho é dono dessa empresa. Pelo site da bet, a empresa é “considerada uma das mais confiáveis e estáveis do mercado”, com “reputação consolidada por oferecer uma plataforma completa, com diversas categorias, uma equipe de especialistas em jogos e as melhores odds (chances de uma aposta dar certo)”. Segundo levantamento da plataforma digital SEMrush, a Esportes da Sorte teve 2,8 milhões de visualizações de páginas em julho deste ano, com uma média de 1,4 milhão nos últimos 12 meses.

Assim como a controladora da Vai de Bet, a HSF Gaming N.V. está registrada em Curaçao, um paraíso fiscal perto da Venezuela e que pertence à Holanda. Darwin Filho não foi encontrado na quarta-feira, 4, mas se apresentou às autoridades nesta quinta-feira, 5.

Na Esportes Gaming Brasil Ltda, com sede no Recife e capital social de R$ 65 milhões, Darwin Filho e Marcela Tavares Henrique da Silva Campos (ambos alvos da investigação) são apontados como administradores. No futebol, a Esportes da Sorte, patrocina clubes como Corinthians, Grêmio, Athletico-PR e Bahia. A equipe feminina de futebol do Palmeiras também tem patrocínio master da bet. Outros times patrocinados pela empresa são Ceará, Santa Cruz, Náutico e ABC de Natal.

Em nota, a Esportes da Sorte diz que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede. Mas informa que, desde março de 2023, presta os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial, por meio de petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão – Advocacia Criminal.

“As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e a Lei 14.790/2023, com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance”, diz o comunicado da empresa, que se coloca à disposição das autoridades.” (AE)

