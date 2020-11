Inter Como a classificação colorada nas quartas de final da Copa do Brasil contribui para finanças do clube

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 3 de novembro de 2020

Além da possibilidade de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o duelo desta noite contra o Atlético-GO representa para o Inter um alívio financeiro e mais um passo no planejamento feito no início do ano pela diretoria colorada. Passar de fase na competição significa um acréscimo aos cofres do clube de R$3,3 milhões. Considerando a vitória por 2 a 1 na partida de ida, o colorado só precisa de um empate contra a equipe goiana para avançar de fase.

Alcançar este valor já estava previsto no planejamento da diretoria colorada. O orçamento da temporada prevê a chegada na semi-final da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores. Se repetir o feito de 2019, chegando até a final da competição nacional, supera os planos. A expectativa é baseada no retrospecto recente do clube nessas competições.

Os R$ 3,3 milhões fazem parte da premiação oferecida pela CBF para os clubes que chegarem à próxima etapa da competição. A cada fase alcançada, o valor aumenta.

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 3,3 milhões

Semifinal: R$ 7 milhões

Vice-campeão: R$ 22 milhões

Campeão: R$ 54 milhões

A quantia também contribui para um alívio nos cofres colorados. Se vier, o dinheiro será utilizado para o pagamento de obrigações do clube, que passa por uma fase financeira delicada. O Inter estima encerrar o ano de 2020 com déficit um de R$ 63 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter