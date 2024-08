Geral Como a Força Aérea dos Estados Unidos usou o Tinder do Oriente Médio para amedrontar o Líbano

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Anúncio da Força Aérea dos EUA na plataforma Tinder tenta amedrontar libaneses durante escalada de tensões de Israel com Irã e Hezbollah. (Foto: Reprodução)

O aviso apareceu online na semana passada em árabe, abaixo de fotos de aviões de guerra dos Estados Unidos: “Não peguem em armas contra os Estados Unidos ou seus parceiros”, dizia, observando que os EUA “protegerão seus parceiros diante das ameaças do regime iraniano e seus representantes”.

E para enfatizar a mensagem: o Comando Central está “totalmente preparado” e pronto para empregar aeronaves F-16 e A-10 “atualmente na região”.

Conforme crescem os temores de um conflito mais amplo entre o Irã e seus representantes contra Israel e seus apoiadores, o aviso, aparentemente direcionado a jovens descontentes no Oriente Médio, talvez não seja tão surpreendente.

O que chamou a atenção foi a plataforma em que foi exibido: o Tinder.

O anúncio no aplicativo de namoro americano que deu ao mundo as expressões “arrastar para a direita” (para aprovar um match) e “arrastar para a esquerda” (para rejeitar) levantou novas questões a respeito das operações de informação online do Exército dos EUA, que visam influenciar as opiniões de públicos estrangeiros e combater o que o governo percebe como narrativas enganosas de adversários estrangeiros.

Ameaça

Parte de uma campanha mais ampla no que é comumente chamado de operações psicológicas ou operações de suporte de informação militar, o anúncio pertencia ao Centcom, de acordo com um oficial dos EUA familiarizado com o assunto, que como várias outras fontes falou sob condição de anonimato por causa da sensibilidade do assunto.

Foi uma ameaça explícita de que o Pentágono tomaria medidas se o Irã ou seus representantes ameaçassem os EUA ou seu aliado Israel, um aviso extraordinário – que alguns especialistas viram como desajeitado – e um lembrete de que as forças americanas ajudaram a derrubar dezenas de drones e mísseis iranianos em um ataque em abril.

O Comando Central se recusou a comentar o caso, dizendo que geralmente não discute operações de informação. O Pentágono não fez comentários a respeito da publicação específica.

Mas, separadamente, um oficial de defesa disse ao jornal The Washington Post que “em termos gerais e por determinação de nossas políticas, o Departamento de Defesa conduz operações de informação militar em apoio às nossas prioridades de segurança nacional. Essas atividades devem ser realizadas em conformidade com a lei dos EUA e as políticas do Departamento de Defesa e temos o compromisso de aplicar essas salvaguardas”.

Violação

O Tinder removeu o anúncio depois que o Post perguntou a respeito dele na quinta feira. Philip Fry, um porta-voz da empresa, disse que ele “violava nossas políticas” a respeito de mensagens violentas e políticas.

Séamus Malekafzali, um jornalista freelancer residente no Líbano, disse que encontrou o anúncio quando abriu o Tinder na quinta feira passada. Arrastar para a direita o redirecionou para uma publicação do Comando Central no X, disse ele ao Post, com uma mensagem semelhante escrita em árabe descrevendo a presença de aeronaves de ataque na região.

Ele publicou capturas de tela do anúncio no X. A publicação viralizou. “Quem diabos aprovou isso e qual era o nível de cada um na hierarquia de comando?” Timothy Kaldas, vice-diretor do Instituto Tahrir para Política do Oriente Médio, publicou no X.

Um oficial de operações psicológicas militares dos EUA zombou do esforço. “Não pareceu que seria muito eficaz”, disse o funcionário, que trabalhou em campanhas de operações de informação e não estava autorizado a falar oficialmente. “Qual é a mensagem que eles acham que vai ecoar daqui?”, disse o funcionário. “É apenas um recado bem claro do tipo ‘não se metam comigo’.”

Quanto ao anúncio que aparece no Tinder, outro oficial dos EUA brincou: “O nome disso é ‘ir ao encontro das pessoas onde elas estão’”.

Para Gittipong “Eddie” Paruchabutr, um oficial da reserva de operações psicológicas do Exército que trabalhou em política de operações de informação, a mensagem em si pode ser eficaz se “fizer parte de uma campanha de longo prazo apoiando uma política contínua, e não uma compra de anúncio avulsa”.

Mas, ele acrescentou, o Tinder provavelmente foi uma escolha ruim de canal. “Estou supondo que o beligerante médio provavelmente está entre um subconjunto muito pequeno de usuários do Tinder”, disse Paruchabutr, agora um membro sênior não residente do Atlantic Council. As informações são do jornal The Washington Post.

2024-08-29