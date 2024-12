Política “Como alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?”, diz Bolsonaro sobre prisão de Braga Netto

16 de dezembro de 2024

Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022 Foto: Walter Campanato/Agência Brasil Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. (Foto: Walter Campanato/Agência Brasil) Foto: Walter Campanato/Agência Brasil

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para comentar a prisão do general da reserva Walter Braga Netto, que foi ministro do seu governo e candidato a vice-presidente na sua chapa nas eleições de 2022.

Indiciado no inquérito da PF (Polícia Federal) que investiga uma suposta trama golpista após a vitória de Lula no último pleito, o militar foi preso em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no sábado (14).

“A prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP [Ministério Público]. Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?, escreveu Bolsonaro.

A PF afirmou que Braga Netto tentou obter informações sobre o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo a PF, essa tentativa ocorreu por meio dos pais de Cid.

“Outros elementos de prova demonstram que Braga Netto buscou, por meio dos genitores de Mauro Cid, informações sobre o acordo de colaboração”, aponta o relatório final da investigação, que indiciou Bolsonaro, Braga Netto e outras 35 pessoas pela suposta tentativa de golpe.

"Como alguém pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?", diz Bolsonaro sobre prisão de Braga Netto

